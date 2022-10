VIDEO Investiții majore anunțate de ministrul Sănătății: peste 120 de paturi la ATI pentru nou-născuți

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat că vor fi făcute investiţii în zona secţiilor de terapie intensivă nou-născuţi, precizând că România va avea 124 de paturi de terapie intensivă în plus pentru nou-născuţi, dotate complet, dar şi că vor fi cumpărate 12 unităţi mobile de terapie intensivă neonatală, care permit unui copil să ajungă într-o maternitate de gradul III în condiţii de siguranţă, relateză News.ro.

Alexandru Rafila a prezentat, marţi, într-o conferinţă, proiectul privind dezvoltarea şi modernizarea secţiilor de terapie intensivă pentru nou-născuţi, care urmează să fie finanţat din PNRR.

“Sunt aici patru, cinci obiective majore: creşterea capacităţii secţiilor de terapie intensivă nou născuţi. Asta înseamnă că vom creşte cu 124 de paturi faţă de cele existente, dotate complet şi la cel de-al doilea obiectiv va fi şi completarea dotării existente în momentul de faţă pentru încă 90 de paturi. Vedeţi că sumele alocate diferă. Dacă pentru un pat nou, care seamnă dotare de la capăt şi nu înseamnă numai dotare, înseamnă şi amenajarea spaţiului în care se desfăşoară această activitate, pentru că ştiţi bine că avem o infrastructură spitalicească care lasă de dorit, mai ales la unele dintre unităţile din subordinea Ministerului Sănătăţii sau a altor instituţii, pentru că sunt şi alte instituţii importante care au spitale cu maternităţi, cu secţii de neonatologie, atunci e o medie de 300 de mii de euro de pat pentru prima situaţie şi pentru completare - 150 de mii de euro”, a explicat ministrul Sănătăţii.

El a precizat că un alt obiectiv este realizarea unor centre de formare regională care să pregătească specialişti în domeniu.

“Fără resursă umană calificată, toate aceste lucruri sunt inutile şi din această cauză cel de-al treilea obiectiv al acestui proiect este amenajarea şi organizarea unor centre de formare, opt centre de formare regională, acolo unde există instituţii universitare sau există formatori care pot să pregătească specialişti în domeniu. Nu este un lucru uşor, durează, pentru că trebuie să nu uităm că aceste structuri trebuie să funcţioneze în program permanent. Deci nu poţi să spui am cinci medici sau trei medici, poate că e nevoie de mai mulţi încât să asiguri permanenţa şi când sunt vacanţe şi când cineva este bolnav. Deci trebuie o resursă umană care nu înseamnă doar medici, există şi un personal mediu calificat. Opt astfel de centre cu finanţare de două milioane de euro pe centru”, a transmis Alexandru Rafila.

Un alt obiectiv îl reprezintă screeningul şi prevenţia malformaţiilor congenitale cardiace.

“Avem acest program de chirurgie cardiovasculară pediatrică care se dezvoltă şi în România şi e bine ca toţi copiii să beneficieze de posibilitatea de a face un astfel de screening şi pentru alte afecţiuni, de exemplu, o retinopatie de prematuritate, iar această componentă oferă pentru maternităţile de grad trei - 260.000 de euro pentru screening, iar pentru maternităţile de grad doi - 45.000 de euro. (…) De asemenea, se achiziţionează douăsprezece unităţi mobile de terapie intensivă neonatală, extrem de importante pentru ca un copil să poată să ajungă într-una din maternităţile de grad III în condiţii de siguranţă. Este extrem de important şi trebuie să existe o coordonare din punctul ăsta de vedere la nivel naţional şi pentru o astfel de unitate mobilă se alocă 600 de mii de euro. Sper că este o sumă suficientă, chiar dacă preţurile s-au mărit în ultima perioadă”, a mai precizat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat că proiectele pot fi depuse timp de patru luni, iar finalizarea acestora este prevăzută până la sfârşitul lui 2024.

“Deja a fost deschisă platforma pentru depunerea de proiecte de finanţare în urmă cu câteva zile. Aceste proiecte vor fi depuse într-un interval de patru luni şi fac apel la managerii de spitale (…) oamenii să fie interesaţi, să fie interactivi, dacă se poate cu o echipă a Ministerului Sănătăţii. Noi am dat dovadă de foarte, foarte multă transparenţă şi dorinţă ca să avem cât mai mulţi aplicanţi încât să putem alege cele mai bune proiecte sau să putem să utilizăm toate fondurile. (…) Există un termen absolut suficient pentru realizarea acestei depuneri de proiecte, foarte lung, chiar de patru luni, până în martie, după care există un termen de 21 de luni pentru ca aceste proiecte să fie realizate până la sfârşitul anului 2024”, a mai declarat Alexandru Rafila.

La conferinţa de presă a fost prezent şi şeful secţiei ATI nou născuţi de la Spitalul Marie Curie, Cătălin Cîrstoveanu. El a precizat că România ar avea nevoie de 400 de paturi de terapie intensivă nou născuţi şi are doar jumătate dintre acestea.

“Ţara noastră, în mod normal, la o populaţie de 20 de milioane de locuitori, are nevoie de aproximativ 400 de paturi de terapie intensivă nou născuţi. Şi problema noastră este că avem în jur de 200 - 250 cu mare îngăduinţă. Este o problemă pe care o avem de când ne ştim. Noi nu am făcut nimic, noi ca ţară pentru asta, iar astăzi este un lucru foarte important pentru noi. De fapt, ceea ce se întâmplă şi prin proiectul pe care îl avem practic, am atins fiecare capitol grav din îngrijirea noastră neonatală. În primul rând infrastructura şi domnul ministru a specificat foarte clar, noi încercăm să îi tratăm pe toţi, adică încercăm să creăm încă 100, minim 100 de paturi. Noi ne dorim 124 de paturi, aşa cum s-a spus şi ca toţi managerii de spital să îşi ia în serios funcţia şi să participe la dezvoltarea ţării, indiferent de ce culoare politică sau de ce crezuri politice au. Asta nu este o problemă politică, este o problemă naţională”, a explicat Cătălin Cîrstoveanu.

El a mai afirmat că nu toate paturi de terapie intensivă sunt utilate aşa cum ar trebui. “Este foarte adevărat că paturile pe care noi le avem astăzi le numim de terapie intensivă, noi le numim de terapie intensivă, dar cu toţii ştim că nu toate sunt chiar paturi de terapie intensivă, pentru că nu toate sunt utilate cum trebuie şi fiecare unitate de nivel trei din maternităţi, din spitalul Academiei, din spitale de pediatrie, care îngrijesc pacient nou născut cu probleme critice toţi aceştia vor putea să utilizeze încă fiecare, maximum cinci paturi, dintre cele pe care noi le numim terapie intensivă astăzi. Mărim numărul de paturi, dotăm numărul de paturi, reutilizăm maximum cinci paturi la fiecare unitate medicală”, a mai punctat şeful secţiei ATI nou născuţi de la Spitalul Marie Curie.