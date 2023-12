VIDEO - Joe Biden a omagiat marile nume din cultura americană: cântăreaţa Queen Latifah şi actorul Billy Crystal, printre cei premiați

Cântăreaţa de rap Queen Latifah şi actorul Billy Crystal s-au numărat printre personalităţile care au fost onorate duminică, în prezenţa lui Joe Biden, de Kennedy Center care celebrează în fiecare an marile nume ale culturii americane, potrivit AFP, informează News.ro.

La cea de-a 46-a gală anuală, au fost recunoscute carierele legendei soul Dionne Warwick, a sopranei Renée Fleming şi a cântăreţului Barry Gibb, ultimul membru supravieţuitor al trupei Bee Gees.

Distincţiile Kennedy Center reprezintă cea mai prestigioasă distincţie culturală din capitala americană.

Pioniera rap-ului Queen Latifah, câştigătoare a unui premiu Grammy, a devenit cunoscută cu albumul de debut din 1989, "All Hail the Queen", care a inclus hitul "Ladies First". Acest opus a deschis calea unei cariere înfloritoare în hip-hop, film şi producţie. "Sunt emoţionată să fiu inclusă în această listă incredibilă de artişti", a declarat cântăreaţa în vârstă de 53 de ani, care a cântat deja de trei ori pe scena Kennedy Center, la ceremonii în onoarea rapperului LL Cool J, a cântăreţelor Tina Turner şi Barbra Streisand.

Cunoscut pentru lunga sa carieră de actor, marcată de succese cinematografice precum comedia romantică "When Harry Met Sally", Billy Crystal, în vârstă de 75 de ani, a împărtăşit sentimentul.

"Sunt extrem de fericit să fac parte din acest grup fantastic de artişti", a spus el. "Am început să joc teatru de la vârsta de cinci ani, făcându-mi părinţii şi familia să râdă. Acele râsete m-au purtat de-a lungul vieţii şi carierei mele. Mi-aş fi dorit atât de mult să fi putut fi la Kennedy Center pentru acest eveniment excepţional".

Considerată una dintre cele mai bune soprane din lume, Renée Fleming, în vârstă de 64 de ani, are o legătură de lungă durată cu Kennedy Center şi a cântat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii.

Acest premiu se adaugă la lista sa deja impresionantă de distincţii, printre care se numără mai multe premii Grammy şi titlul de Chevalier de la Légion d'Honneur, cea mai înaltă distincţie a Franţei.

Dionne Warwick, interpreta unor hituri precum "Don't Make Me Over", "Walk On By" şi "I Say a Little Prayer", a primit premiul la vârsta de 82 de ani, după ce a cucerit o nouă generaţie de fani cu replicile sale pe reţelele de socializare.

Regele muzicii disco Barry Gibb a devenit celebru cu grupul Bee Gees, pe care l-a format împreună cu cei doi fraţi ai săi. Printre cele mai mari succese ale acestora se numără coloana sonoră a filmului "Saturday Night Fever", cu piese precum "Stayin' Alive" şi "How Deep Is Your Love".

Dar Barry Gibb, în vârstă de 77 de ani, a scris mai mult de o mie de cântece în cariera sa, inclusiv tema din "Grease" şi "Heartbreaker", interpretată de Dionne Warwick.

"Dacă eşti doar într-o trupă şi faci discuri, nu vei supravieţui. Vei avea momentul tău de glorie şi apoi se va termina", le-a spus artistul fraţilor săi, potrivit Washington Post.

"Îţi construieşti o reputaţie de compozitor", a continuat el, "şi apoi poţi trăi pentru totdeauna dacă o faci bine".

Cântăreaţa Gloria Estefan, care a fost omagiată la Kennedy Center în 2017, a fost gazdă pentru a treia oară a serii de gală, a cărei versiune editată va fi difuzată pe canalul de cablu CBS şi pe platforma Paramount+ la 27 decembrie.