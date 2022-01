VIDEO The Smile, noul grup al lui Thom Yorke de la Radiohead, a lansat single-ul de debut

The Smile, grup muzical din care fac parte Thom Yorke şi Jonny Greenwood de la Radiohead şi Tom Skinner de la Sons of Kemet, a lansat primul single, „You Will Never Work in Television Again”.

Cântecul a fost produs de Nigel Godrich, vechi colaborator al Radiohead, şi a fost cântat prima dată în timpul show-ului surpriză de la evenimentul Live at Worthy Farm de anul trecut, conform news.ro.

The Smile va susţine trei concerte live, cu public, în decurs de 24 de ore la Magazine London, în perioada 29 - 30 ianuarie (începând cu orele locale 20:00, 01:00 şi 11:00). Acestea vor fi transmise în direct online.

Potrivit anunţului, reprezentaţiile vor cuprinde un show llive, un livestream şi un film, realizat de regizorul Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) şi produs de Driift.

Transmisiunile vor fi disponibile celor care au cumpărat bilete pentru 48 de ore, on-demand, începând cu 30 ianuarie.