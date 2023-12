VIDEO - Zelenski a invocat termenul 'trădare' în relația cu SUA și UE

"Sunt încrezător că Statele Unite nu ne vor trăda și că Statele Unite vor implementa pe deplin ceea ce am convenit", a spus Zelensky despre alocarea unui nou pachet de ajutor din partea Statelor Unite, asupra căruia Congresul SUA nu a reușit să cadă de acord de câteva săptămâni.

Președintele Ucrainei și-a exprimat, de asemenea, încrederea că UE va aloca fonduri Kievului "în viitorul apropiat". În opinia sa, dacă nu este posibil să se ajungă la un acord cu privire la transferul a 50 de miliarde de euro, "vor exista alte mecanisme" pentru asistență.

Ungaria se opune alocării asistenței economice Ucrainei în valoare de 50 de miliarde de euro. Surse diplomatice din Uniunea Europeană, după veto-ul premierului Viktor Orban, au declarat că Budapesta "nu va putea împiedica alocarea de bani Ucrainei", titrează presa Occidentală.

În Statele Unite, administrația Joe Biden insistă să aloce un nou pachet de ajutor Ucrainei. Republicanii din Congres se opun, cerând concesii din partea democraților în alte chestiuni.

