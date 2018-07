Viktor Orban este prezent la lucrările Universităţii de Vară şi ale Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, mai mulţi membri ai Executivului de la Budapesta, parlamentari ungari, dar şi alţi reprezentanţi ai sferelor civile şi academice ale maghiarilor participă, începând de miercuri, la lucrările Universităţii de Vară şi ale Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad, informează agerpres.

Deschiderea oficială a manifestării va avea loc miercuri, în prezenţa preşedintelui Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei, Németh Zsolt, şi a lui Potápi Árpád János, secretar de stat pentru politica naţională la Secretariatul de Stat pentru Politica Naţională, de pe lângă Cancelaria premierului Ungariei.Prima temă de dezbatere se intitulează 'Europa, încotro?', în program figurând ca invitaţi şi fostul premier al României şi fost şef al Serviciului de Informaţii Externe Mihai Răzvan Ungureanu, dar şi liderul grupului UDMR din Camera Deputaţilor, Korodi Attila, sau secretarul executiv, responsabil pe politica externă al Partidul Naţional Liberal, Radu Carp.Subiectele abordate în cele aproximativ 30 de corturi unde se organizează programe sunt dintre cele mai diverse, de la politica naţională maghiară şi perspectiva europeană a Balcanilor, până la reforma sistemului juridic din România sau securitatea globală după summitul NATO.De asemenea, vor fi organizate o serie de programe pentru tineret, printre temele abordate numărându-se chestiunea hărţuirii online şi cea a dificultăţilor întâmpinate de întreprinzătorii tineri, precum şi o masă rotundă despre problemele politicii de tineret.Potrivit programului, tema uneia dintre dezbateri este 'Ce se va întâmpla cu Beke István şi Szőcs Zoltán?', cei doi bărbaţi din Târgu Secuiesc condamnaţi definitiv la cinci ani de închisoare în dosarul în care sunt acuzaţi că voiau să detoneze un dispozitiv exploziv, pe 1 decembrie.Sâmbătă, la fel ca în anii precedenţi, va susţine o prezentare premierul Ungariei, Viktor Orbán, alături de care se va afla europarlamentarul Tokes Laszlo şi Németh Zsolt, preşedintele Comisiei de politică externă a Parlamentului Ungariei.Programul include şi o serie de concerte susţinute de trupe cunoscute în zonă.Mottoul ediţiei a 29-a a Universităţii de Vară şi Taberei Studenţeşti de la Băile Tuşnad este "Tusványos, pasiunea noastră".Potrivit organizatorilor, acest motto "exprimă sentimentele profunde nutrite de organizatori şi acei participanţi care revin în mod regulat an de an, atitudinea care se aşteaptă din partea audienţei prelegerilor din cadrul universităţii de vară, precum şi atmosfera concertelor de seară".Organizatorii evenimentului sunt Fundaţia Pro Minoritate din Ungaria şi Consiliul Tineretului Maghiar din România, partenerul principal fiind Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania.Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad este cunoscută membrilor comunităţii maghiare sub denumirea de "Tusványos", fiind vorba de abrevierea numelor contopite ale celor două localităţi în care s-a desfăşurat până acum manifestarea - iniţial la Bálványos, după care a fost mutată la Băile Tuşnad.