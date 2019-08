Viorica Dăncilă dă peste cap toate planurile lui Klaus Iohannis: 'Dacă nu vom primi votul de încredere, rămânem la forma iniţială şi venim cu o altă formulă'

Guvernul va merge în Parlament pentru a primi un vot de încredere, iar cea mai bună armă este negocierea, a declarat, joi, la Argeş, premierul Viorica Dăncilă.

Şefa Executivului a reafirmat că PSD nu ia în calcul ieşirea de la guvernare.

"Voi discuta despre acest lucru în Comitetul Executiv Naţional (...). Vom veni în plenul Parlamentului pentru un vot de încredere. Indiferent dacă Opoziţia depune sau nu moţiune de cenzură, noi trebuie să venim pentru un vot de încredere în Parlament, pentru că avem portofolii în care nu avem miniştri, în care interimatul a expirat, deci trebuie să intrăm în normalitate. Eu n-aş fi aşa de sigură că ne lipsesc 29 de voturi, eu vreau să văd ce se va întâmpla când mergem în Parlament. În politică, totul este posibil. (....) Şi cea mai bună armă politică e negocierea. O să negociem astfel încât să mergem mai departe. O să vedem. (...) Dacă nu vom primi votul de încredere, Guvernul rămâne la forma iniţială şi venim cu o altă formulă", a afirmat premierul într-o conferinţă de presă.

Întrebată dacă Pro România va fi un partener de negociere, Viorica Dăncilă a spus: "Nu, exclus!".

"În 2016, cetăţenii ne-au acordat încrederea lor. Am avut premieri care, cum au dat de un lucru dificil, şi-au dat demisia pe Facebook, mai nou, şi au abandonat lupta. Eu nu vreau să mă uit în ochii românilor şi să spun că am abandonat proiectele cu care am venit în faţa voastră. Vreau să duc aceste proiecte la bun sfârşit. Dacă va fi moţiune de cenzură şi va trece, atunci, bineînţeles, Guvernul va cădea şi va veni alt guvern. Din punctul meu de vedere, este corect că procedăm aşa, nu e legat de faptul că ne ţinem de un scaun, aşa cum am văzut anumite afirmaţii în spaţiul public. Cred că dăm dovada de responsabilitate şi ne dorim stabilitate în această ţară. Şi vrem ca totul să se întâmple democratic. Ştim foarte bine că moţiunea poate dărâma un guvern", a spus liderul PSD.

În opinia preşedintelui PSD, liderul Pro România, Victor Ponta, "şi-a greşit meseria, pentru că face foarte multe scenarii.

"Noi ne ghidăm după propriile noastre decizii şi cred că asta este important. Eu am intrat în cursa prezidenţială, merg mai departe şi nu răspundem şantajului sau acestor negocieri pe care le vor unii: 'Ieşi din cursa prezidenţială, dacă te susţinem...". Nu. Noi lucrăm foarte corect, foarte deschis şi spunem totdeauna adevărul", a adăugat Viorica Dăncilă.

Premierul a menţionat că nu a primit refuzul preşedintelui în privinţa remanierii guvernamentale.

"Nu am primit refuzul preşedintelui. Vom vedea, vom lua decizia în Comitetul Executiv Naţional", a mai spus Dăncilă.