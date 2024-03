Vladimir Putin recunoaște că Rusia are probleme după atacul terorist și a dat ordinul: 'Ar trebui să fie sub control!'

"Cea mai importantă sarcină a procuraturii este de a controla și coordona activitățile agențiilor de aplicare a legii în lupta împotriva criminalității", a declarat Putin marți în cadrul unui consiliu extins al Procuraturii Generale, relatează Interfax.

"Împreună cu colegii mei din Ministerul Afacerilor Interne și alte agenții de aplicare a legii, vă rog să analizați cu atenție această situație și să vă gândiți la un sistem de măsuri suplimentare, preventive, preventive și alte măsuri anti-penale. Inclusiv supravegherea, respectarea legii în sfera migrației - o situație foarte importantă în acest domeniu care îngrijorează milioane de oameni ar trebui să fie sub control", a subliniat Putin.

Liderul de la Kremlin a menționat că, în 2023, procurorii au susținut procuratura de stat în instanțele de judecată în peste 700 de mii de cazuri. "Sper că veți continua să contribuiți profesional și competent la adoptarea unor decizii legale, justificate și corecte", a conchis președintele.

Tribunalul districtual Basmanni din Moscova a admis cererea procurorilor ca toţi cei patru inculpaţi în cazul atacului de la Crocus City Hall să fie arestaţi preventiv. Toţi cei patru bărbaţi vor rămâne în detenţie până la 22 mai, a precizat instanţa.

Fiecare dintre cei patru inculpaţi a fost adus în faţa instanţei în mod individual duminică, iar trei dintre ei au pledat „vinovat” pentru toate acuzaţiile, potrivit agenţiei TASS, relatează News.ro.

Numele celor patru inculpaţi sunt Dalerdjon Mîrzoev, Saidakrami Raceabalizoda, Şamsidin Fariduni şi Muhammadsobir Faizov.

Instanţa a ţinut audieri cu uşile închise pentru fiecare dintre acuzaţi, fără a permite accesul publicului.

CNN a sumarizat ce se ştie până acum despre cei patru suspecţi ai atacului de la sala de concerte din Moscova în care au murit cel puţin 137 de persoane, în timp ce peste 180 sunt rănite. Dintre acestea, cel puţin 100 au rămas în spital, unele fiind în stare gravă.

Cel puţin 137 de persoane au fost ucise după ce mai mulţi indivizi înarmaţi au deschis focul asupra spectatorilor de la sala de concerte Crocus City Hall, la nord-vest de Moscova, în seara zilei de vineri.

Au fost arestaţi 11 suspecţi, inclusiv patru bărbaţi care se crede că ar fi fost implicaţi direct în atac. Cei patru ar fi fost capturaţi în regiunea rusă Briansk, care se învecinează cu Ucraina şi Belarus, şi au fost aduşi la Moscova pentru a fi interogaţi.

Stat Islamic Provincia Khorasan (ISKP), ramură a grupării Stat Islamic cu baza în Afganistan şi Pakistan, a revendicat atacul, însă autorităţile ruse nu au făcut deocamdată declaraţii oficiale asupra acestei revendicări.

În schimb, preşedintele rus Vladimir Putin - fără a oferi dovezi - a sugerat că există "o pistă" ce arată implicarea Ucrainei, acuzaţii pe care Kievul le-a respins în mod ferm.

Kremlinul a refuzat, luni, să comenteze revendicarea grupării jihadiste Stat Islamic cu privire la atentatul de la Moscova, care a făcut 137 de morţi, cât ancheta este în curs de desfăşurare, relatează AFP.

În ciuda revendicării din partea grupării teroriste, care a publicat chiar şi imagini din timpul atentatului, autorităţile ruse persistă să nu o nominalizeze, preferând să-şi îndrepte atenţia spre Ucraina. La rândul său, Vladimir Putin a evocat pista ucraineană, pe care Kievul o neagă.

"Ancheta este în curs de desfăşurare şi ar fi greşit ca administraţia prezidenţială să comenteze progresul anchetei. Nu vom face acest lucru", a declarat luni purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. El a adăugat că preşedintele rus nu are în acest moment planuri de a vizita locul atacului, sala de concerte Crocus City Hall, aflată într-o suburbie din nordul Moscovei.

Duminică, ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat că liderul rus "este un mincinos patologic" şi "încearcă acum să lege Ucraina sau ţările occidentale de masacrul de la Moscova, fără nicio dovadă (...) Scopul său este de a-i motiva pe ruşi să moară în războiul lor criminal şi fără sens împotriva Ucrainei", a adăugat el.

Sentimentele împotriva migranților iau amploare în Rusia, după atacul terorist de la mall.

Procurorul general rus le-a spus procurorilor să „analizeze” situația cu migranții din diverse regiuni, relatează Nexta.

Imediat după atacul terorist, oamenii legii au organizat perchezițiii în căminele din Moscova în care locuiesc migranții.

Deputatul Dumei de Stat Mihail Sheremet a sugerat restricţionarea intrării migranţilor pe durata războiului, iar autorităţile de la Nijni Novgorod au interzis deja angajarea migranţilor pentru a lucra în taxiuri.

Anterior, o serie de bloggeri pro-război au cerut o represiune împotriva migranților, iar un oligarh - Malofeev - a promis că va forma un fond anti-migranți.

Migranții tadjici au spus că, după atacul terorist, au început să întâmpine mai multe agresiuni xenofobe în Rusia, a informat serviciul tadjik Radio Liberty.

Între timp, diverși tineri au strigat în metroul din Moscova sloganuri rasiste la o femeie iakuta.

In Russia, anti-migrant sentiments have flared up after the terrorist attack in Crocus. They are supported by the authorities and fueled by Z-propagandists



The Russian Prosecutor General instructed prosecutors to "analyze" the situation with migrants in the regions. This came… pic.twitter.com/lvY0bV5x8Q