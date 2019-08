Western Stars, debutul în regie al lui Bruce Springsteen va fi lansat în toamnă

Filmul „Western Stars”, debutul în regie al lui Bruce Springsteen, va fi lansat în cinematografe toamna aceasta de Warner Bros., după ce va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Toronto potrivit news.ro

Lungmetrajul îl prezintă pe muzicianul american interpretând alături de o orchestră, într-un hambar, cele 13 piese incluse pe cel mai recent album, omonim, dar cuprinde şi imagini de arhivă. Filmul este narat de Springsteen.

Producţia a fost supervizată de Thom Zimny, colaborator vechi al artistului. Zimny a regizat „Springsteen on Broadway” şi „Bruce Springsteen: Hunter of Invisible Game” (2014) şi a câştigat un premiu Grammy pentru „Wings on Wheels: The Making of Born to Run” (2005).

Albumul „Western Stars”, al 19-lea al lui Springsteen, a fost lansat în luna iunie, iar invitat special este Patti Scialfa, membră a E Street Band şi soţia muzicianului.

Producători ai filmului sunt Thom Zimny, Jon Landau, Barbara Carr şi George Travis, iar Bruce Springsteen este producător executiv.

Bruce Springsteen, născut pe 23 septembrie 1949, în New Jersey, supranumit ”The Boss”, este interpret şi compozitor. Printre cele mai cunoscute piese ale lui se numără „Born To Run”, „Hungry Heart”, „Dancing in the Dark”, „Born in the U.S.A.”, „Human Touch” şi „Streets of Philadelphia”. Bruce Springsteen a lansat 19 albume de studio, solo şi împreună cu E Street Band, care au fost vândute în peste 120 de milioane de copii pe plan mondial şi a fost recompensat cu 20 de premii Grammy. El a compus şi coloane sonore pentru mai multe producţii cinematografice, iar pentru muzica originală din filmul „Philadelphia” (1993), cu Tom Hanks şi Denzel Washington în rolurile principale, a fost premiat cu Globul de Aur, Grammy şi Oscar.