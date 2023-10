Zelenski se declară îngrozit de scenele din Rusia, unde musulmanii au luat cu asalt aeroportul pentru a-i linșa pe refugiații evrei (VIDEO)

"Acesta nu este un incident izolat în Makhachkala, ci mai degrabă o parte a culturii de ură generalizată a Rusiei față de alte națiuni, care este propagată de televiziunea de stat, de experți și de autorități", spune el.

"Ministrul rus de externe a făcut o serie de remarci antisemite în ultimul an. Președintele rus a folosit, de asemenea, insulte antisemite", afirmă el.

Appalling videos from Makhachkala, Russia, where an angry mob broke into the airport searching for Israeli citizens on the flight from Tel-Aviv.



This is not an isolated incident in Makhachkala, but rather part of Russia’s widespread culture of hatred toward other nations, which…