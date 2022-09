21 septembrie - Ziua internaţională a păcii, a recunoştinţei şi a combaterii bolii Alzheimer

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare, relatează Agerpres.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer

Marcată, la nivel mondial, pe data de 21 septembrie, Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer (#WorldAlzheimer'sDay) are în 2022 drept temă "puterea cunoaşterii", aceasta fiind şi sloganul sub care se desfăşoară în acest an "luna de conştientizare a bolii Alzheimer". Înţelegerea demenţei, a semnelor de avertizare şi a modalităţilor în care îi putem sprijini pe cei care suferă de această boală, rămasă până în zilele noastre fără un tratament curativ pentru majoritarea tipurilor sale, este esenţială pentru calitatea vieţii celor afectaţi de ea şi a familiilor acestora.

Potrivit site-ului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în prezent peste 55 de milioane de persoane din întreaga lume suferă de demenţă, iar în fiecare an apar circa 10 milioane de cazuri noi. Boala Alzheimer este cea mai frecventă formă de demenţă, fiind întâlnită în 60-70% din cazuri. Alte tipuri de demenţă includ demenţa fronto-temporală, demenţa vasculară şi demenţa cu corpuri Lewy.

Motivată de necesitatea de a face cunoscută această boală, în încercarea a pune capăt stigmatizării persoanelor afectate de ea, în 1994 a fost lansată Ziua mondială pentru combaterea bolii Alzheimer de către Federaţia internaţională pentru Alzheimer (Alzheimer Disease International - ADI), cu sprijinul OMS. ADI a fost fondată în 1984, iar în prezent lucrează cu asociaţii de profil din 120 de ţări, având drept misiune îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu demenţă şi a familiilor acestora.

Identificată pentru prima dată în 1906 de către medicul german Alois Alzheimer, această maladie neurodegenerativă progresivă afectează neuronii creierului uman, determinând un proces de deteriorare a funcţiilor cognitive până la pierderea autonomiei bolnavului. Simptomele sale includ pierderile de memorie, problemele de orientare, dar şi tulburări ale funcţiilor executive. Deşi boala afectează în general persoanele vârstnice, ea poate fi întâlnită şi la persoane de sub 65 de ani, fiind cunoscută sub numele de "demenţă cu debut tânăr".

Ziua internaţională a păcii

În fiecare an, pe 21 septembrie, pacea este sărbătorită pe întreg mapamondul, odată cu celebrarea #InternationalDayofPeace, zi în care Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) cere tuturor să respecte timp de 24 de ore non-violenţa şi încetarea focului.

Instituită în 1981, în unanimitate, prin Rezoluţia 36/67 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite, cu scopul declarat al consolidărilor idealurilor păcii între toate naţiunile şi popoarele lumii, această zi a fost marcată, pentru prima dată, în septembrie 1982, iar adoptarea Rezoluţiei 55/282 a ONU, la 7 septembrie 2001, a stabilit marcarea acestei zile, începând cu 2002, la data de 21 septembrie. Pentru 2022, tema #InternationalDayofPeace este "End Racism. Build Peace" ("Puneţi capăt rasismului. Clădiţi pacea").

În fiecare fiecare an "Clopotul Păcii" de la sediul ONU din New York bate pentru a aminti de costul ridicat al războiului. Clopotul, un cadou de la Asociaţia Naţiunilor Unite din Japonia, a fost turnat din monede care au fost donate copii de pe toate continentele, cu excepţia Africii.

Ziua mondială a recunoştinţei

În fiecare an, pe 21 septembrie, celebrăm Ziua mondială a recunoştinţei (#WorldGratitudeDay), o ocazie binevenită pentru a permite atât cetăţenilor, cât şi organizaţiilor din cadrul societăţii să celebreze semnificaţia largă a recunoştinţei într-o varietate de moduri.

Puţină recunoştinţă ne poate duce departe. Este important ca oamenii să se simtă apreciaţi pentru tot ceea ce fac şi există, totodată, numeroase alte beneficii asociate cu a ne oferi recunoştinţa. Ştiaţi, de exemplu, că recunoştinţa este, de fapt bună şi pentru propria sănătate? A fi recunoscător are drept rezultat o serie întreagă de beneficii emoţionale şi fizice, putând stimula sistemul imunitar, scădea nivelul de stres şi îmbunătăţi somnul.

Şi dacă aceste beneficii nu ar fi suficiente, recunoştinţa poate contribui, de asemenea, la îmbunătăţirea stimei de sine şi a abilităţilor profesionale şi sociale, dar şi la diminuarea simptomelor de depresie.

#WorldGratitudeDay a debutat în anul 1965 în Hawaii când, în cadrul unei întâlniri internaţionale, s-a decis că ar fi benefic să existe o zi specială în care oamenii să îşi exprime recunoştinţa şi aprecierea pentru o mulţime de lucruri minunate care pot fi găsite în lume. Când s-au întors în ţările de origine, numeroşi participanţi la întâlnirea din Hawaii au celebrat această zi anul următor, în 1966. De atunci, numărul celor care sărbătoresc Ziua mondială a recunoştinţei nu a încetat să crească, notează site-ul Daysoftheyear.com.A