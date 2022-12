Adrian Mutu (Rapid), despre partida cu Petrolul - Va fi un meci extrem de dur

"Va fi un meci extrem de dur, în sensul că trebuie să înţelegem importanţa acestui meci. În afara faptului că este derby, echipele s-au strâns în clasament la nivel de puncte, suntem toate acolo. Ne aşteaptă un meci cu o echipă care va face o armă din blocul său defensiv şi va juca pe contraatac cu noi. Dacă ne gândim la meciul de la Ploieşti asta s-a întâmplat şi trebuie să fim pregătiţi mental că va fi un joc în care trebuie să muncim, să acceptăm că în unele momente va trebui să ne asumăm responsabilitatea în duelurile unu contra unu. Pentru că în momentele în care întâlneşti o echipa care se închide foarte bine ai nevoie de astfel de jucători, care îşi asumă responsabilitatea de a trage la poartă şi să încerce să rezolve meciul pe acţiuni individuale. În tur au avut noroc, dar l-au şi căutat. Asta trebuie să facem şi noi, mental trebuie să fim pregătiţi pentru un meci de luptă împotriva unei echipe care se va apăra foarte bine. Trebuie să avem răbdare, să fim foarte atenţi pe contraatac, pentru că probabil asta vor încerca să facă", a declarat Mutu.Tehnicianul a afirmat că i-ar fi plăcut ca derby-ul cu Petrolul Ploieşti să se dispute pe stadionul Giuleşti, şi nu pe Arena Naţională."Mi-ar fi plăcut să jucăm pe Giuleşti, acolo este casa noastră, dar nu avem ce face. Sperăm să vină cât mai mulţi suporteri de-ai noştri. Cu siguranţă vor fi mulţi, capacitatea permite să vină şi mai mulţi suporteri ai lor. Sunt sigur că va fi un spectacol în tribune, sperăm să facem şi noi acelaşi lucru pe teren şi bineînţeles că sper ca Rapid să iasă câştigătoare în acest meci", a completat Adrian Mutu.El a afirmat despre Constantin Budescu că este unul dintre cei mai periculoşi fotbalişti ai adversarei: "Budescu e un jucător de mare talent, asta o ştim toţi, şi la care noi trebuie să fim atenţi, pentru că este un jucător periculos, atunci când are mingea devine foarte periculos".În ceea ce priveşte obiectivul din acest an al formaţiei sale, acela de a pătrunde în play-off-ul Superligii, Mutu a spus că echipa sa traversează o perioadă mai puţin fastă care speră că se va încheia odată cu meciul cu Petrolul Ploieşti."Nu stăm să ne gândim foarte mult, deşi suntem cu ochii pe obiectiv, să îl îndeplinim. Într-un campionat echipele mai trec şi prin momente mai puţin bune, acum a venit şi rândul nostru. Sper că de mâine să se încheie acest lucru, să ne întoarcem la victorie şi să continuăm practic sezonul bun pe care l-am avut. Important este să avem o constanţă, să ne întoarcem la acea constanţă pe care am avut-o şi de care are nevoie orice echipă pentru a se califica în play-off. Eu încerc să rămân echilibrat, să luăm fiecare meci în parte şi să încercăm să ne câştigăm meciurile pentru a vedea unde ajungem. Momentele unei echipe se pot schimba de la un joc la altul, dacă te gândeşti prea mult, te afectează. La final contează doar dacă ţi-ai îndeplinit obiectivul sau nu. Pentru a intra în lupta pentru titlu, trebuie neapărat să intri în play-off, altfel nu ai cum. Important e ca băieţii să aibă încredere în ei, să aibă această mentalitate de campioni, dar în acelaşi timp să rămân echilibraţi şi capabili să se sacrifice pentru a-şi îndeplini obiectivul. Pentru acest lucru este nevoie de sacrificiu atât în antrenamente, cât şi în viaţa de zi cu zi", a mai adăugat Adrian Mutu.Rapid va întâlni formaţia Petrolul Ploieşti, miercuri, de la ora 19:00, pe Arena Naţională, într-o partidă din cadrul etapei a 20-a a Superligii.