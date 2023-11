Alertă la granița dintre SUA și Canada - Explozie puternică pe podul de la Cascada Niagara (VIDEO)

Biroul FBI din Buffalo anunţă într-un comunicat că anchetează cu privire la explozia de pe Podul Rainbow, peste râul Niagara, care asigură o legătură între cele două ţări, potrivit news.ro.

Imagini şi înregistreări video de presă postate pe reţele de socializare surprind o cabină a grănicerilor în flăcări.

Alte informaţii nu erau disponibile imediat, scrie AP.

UPDATE - Incidentul este tratat ca unul de natură teroristă. Două persoane se aflau în mașina plină de explozibili. Ambele persoane au murit. Nu există alte victime.

Guvernatoarea statului New York Kathy Hochul anunţă că a fost informată cu privire la acest incident şi că ”monitorizează situaţia îndeaproape”.

Podul Rainbow este unul dintre cele patru puncte de trecerea frontierei între Ontario şi vestul statului New York. Celelalte puncte de trecerea frontierei se află la Lewiston, Whirlpool şi Podul Peace.

Comisia Podului de la Niagara Falls anunţă că toate cele patru puncte de trecere au fost închise.

Incidentul are loc cu o zi înainte de Thanksgiving, una dintre cele mai aglomerate sărbători din an, relatează BBC News. „Cum situaţia este fluidă, este tot ceea ce putem spune pentru moment”, anunţă într-un comunicat FBI.

Potrivit oraşului Niagara Falls, vehiculul încerca să intre în Statele Unite la momentul exploziei. „Agenţiile de stat se află la faţa locului şi sunt pregătite să intervină”, anunbţă pe X guvernatiarea Kathy Hochul.

„Mă întrept către Buffalo pentru a discuta cu forţele de ordine şi primii care au intervenit şi-i voi ţine la curent pe locuitorii statului atunci când vor fi disponibile mai multe informaţii”, anunţă ea.

Martori declară Niagara Gazette că au auzit o explozie şi au văzut un nor de fum înainte de venirea poliţiei. „Am auzit un fel de izbitură”, declară un martor. ”Am văzut foc şi fum mult şi negru”.

