Alexandru Rafila: 36 de milioane de mici îl despart pe Florin Cîțu de atingerea țintei de vaccinare - VIDEO

Deputatul PSD Alexandru Rafila, reprezentant al României la OMS, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Guvernul a eșuat pe toate planurile cu campania de vaccinare.

„Despre campania de vaccinare am vazut declaratii ale premierului care a spus ca nu si-a asumat tinte, ci au fost doar discutii de principiu 'Ce bine ar fi sa...'. Intai am aflat de 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie, dupa aceea de 10,4 milioane de persoane vaccinate la septembrie si tot ne-am invartit in jurul unor cifre despre care aflam acum ca nu erau niste tinte si ca scopul vaccinarii era oprirea pandemiei. Sigur, pandemia evolueaza la nivel sporadic acum, dar asta nu inseamna ca neatingerea tintelor nu va avea niciun impact.

Dl Citu, ca sa spunem asa, este un om norocos. Fara sa reuseasca sa atinga niciuna din tintele asumate, a cosntatat ca in Romania pandemia nu mai evolueaza. Ce se va intampla in situatia in care vom inregistra in toamna un numar important de cazuri si ne vom intoarce la restrictii care vor bloca economic si social tara. Ce se va intampa atunci? Va exista o asumare? Eu nu cred pentru ca aceasta flecăreală legata de vaccinare nu este un element de seriozitate. Daca din punct de vedere logistic, lucrurile nu pot fi reprosate, organizarea campaniei de informare, de castigare a increderii populatiei in vaccin si in Guvern, lucrurile au fost ratate pe toate planurile. Avem sub 15.000 persoane care se vaccineaza zilnic cu doza unu. Daca se mentine trendul, pana la sfarsitul anului maxim 7 milioane se vor vaccina”, a declarat Rafila.

Întrebat dacă oferirea de stimulente financiare persoanelor care se vaccineaază ar putea avea succes, Rafila nu a exclus acest lucru. El s-a referit si la campania de vaccinare din Piața Obor din Capitală, unde persoanele care s-au vaccinat au primit gratis o porție de mici cu muștar, pâine și apă. „Pe Florin Cîțu îl despart 36 de milioane de mici de atingerea acestui obiectiv (de imunitate de turma)”, a declarat Rafila.

Acesta s-a declarat de acord și cu oferirea posibilității unui angajat să beneficieze de zi liberă pentru vaccinare.