Ambasadorul Rusiei în SUA: masacrul din Bucha reprezintă acuzații false. Ucrainenii au tras în oameni

Ambasadorul Rusiei în SUA, Anatoli Antonov, susține că rapoartele despre atrocitățile ruse din Bucha sunt „acuzații false”.

Antonov susține că forțele ucrainene au lansat foc de artilerie asupra orașului Buca, dar în urma retragerii forțelor ruse, relatează agenția de presă de stat rusă TASS.

Statul Major al Forțelor Armate din Ucraina a dat publicității imagini cu atrocitățile din Bucha. Pe imagini se pot vedea zeci de cadavre pe străzi, dar și gropi comune pline de oameni uciși.

This is #Bucha. The outskirt of #Kyiv. Russians were killing people with their hands tied behind their backs and left the bodies near the road. I am shaking. #StopPutinNOW pic.twitter.com/ffzUV8d5xo