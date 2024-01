Andrei Caramitru a anunțat anul exact: Economia României o va depăși pe cea a Austriei

Andrei Caramitru revine cu predicții pe Facebook. Economistul, fost consilier al lui Dan Barna, a anunțat deja anul în care România va fi admisă complet în Schengen. Iar predicțiile nu se opresc aici. Economia țării noastre o va depăși pe cea a Austriei.

"Prognoza economică pana in 2027 (cifre oficiale):

2023 2027

PIB total. 320 440. (miliarde eur)

Salariu brut. 1401 1800. (Eur pe lună)

Dacă evoluția continua si motoarele funcționează si după 2027 (vom avea spre 2030 autostrăzile in mare parte făcute, vom fi in Schengen, vom creste masiv producția de energie - nuclear + gaze marea neagră), se vor întâmpla următoarele, așa cum am scris de multe ori aici:, spre 2030 :

- economia Romaniei ca PIB total va depăși dimensiunea economiei Austriei (acum ei sunt pe la 440 miliarde si vor creste puțin de acum încolo)

- vom depăși salariul brut mediu de 2200-2300 eur pe luna, nivelul Spaniei sau Italiei.

Pe scurt - in perioada 2030-35, vom reuși cel mai probabil sa avem convergența full cu Europa de Vest. După va veni alta tema - cum sa menținem creșterea ca sa ii depășim.

Știu ca pare Science fiction, dar proiectiile astea sunt aliniate între Eurostat, Banca Mondiala, FMI, marile bănci de investiții, comisiile naționale de prognoza, tot. Discuția despre convergenta Poloniei si României cu Europa de Vest exista deja si sunt pe masa tuturor decidenților din vest, sa știți.

Mulți o sa spuneti - deficitul, datoriile !!! da avem un risc cu deficitul. ÎNSĂ - noi avem o datorie ca procent din PIB acum de 50%. In Europa de Vest media e pe la 120%. deci avem mega spatiu de manevra încă vreo 20 de ani cel puțin (si gradul de indatorare al populatiei si al firmelor per total e încă foarte foarte mic).

O sa mai ziceți - spitalele, școlile. Da. Dezastru. Însă aici vorbim de PIB nu de calitatea serviciilor statului. Sunt teme diferite (una e sa fi bogat - alta e sa fi frumos sau bine îmbrăcat sau sa fi citit Plato si Kant)", scrie Caramitru pe Facebook.