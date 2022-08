ANOFM: Aproape 41.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional

Aproape 41.000 de locuri de muncă sunt vacante la nivel naţional, la acest moment, iar alte 196 de posturi sunt disponibile în Spaţiul Economic European (SEE), prin reţeaua Eures, arată datele centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de muncă oferite în România sunt pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.282), muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.261), lucrător comercial (2.222), manipulant mărfuri (1.560), agent de securitate (1.482), montator subansamble (1.202), muncitor necalificat în industria confecţiilor (929), muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (857), lăcătuş mecanic (707) şi dulgher - exclusiv resturator (640).

Din totalul celor 40.099 de posturi libere, declarate de către angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.301 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; referent; profesor învăţământ gimnazial etc.), 8.062 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; montator subansamble; vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă etc), 9.805 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din textile; sudor; electrician de întreţinere şi reparaţii; conducător auto transport rutier de mărfuri etc.), iar 19.931 sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; montator subansamble etc), potrivit Agerpres.ro.

În acelaşi timp, angajatorii europeni pun la dispoziţie, prin intermediul reţelei Eures România, 196 locuri de muncă vacante, în: Belgia (96 de posturi pentru ospătar şi muncitor necalificat în agricultură); Germania (30 de posturi pentru şofer camion, curier colete şi scrisori, încărcător/sortator corespondenţă şi educator/educatoare); Polonia (27 de posturi pentru muncitor depozit - operator stivuitor, asistent producţie, operator maşină CNC, lăcuitor/vopsitor, strungar/frezor, sudor MIG/MAG sau gaz, lăcătuş şi operator CNC), Olanda (14 posturi pentru stivuitorist, culegător pere, culegător mere şi pere şi legumicultor), Norvegia (12 posturi pentru tâmplar, frizer tradiţional, instalator sanitar, sticlar/şlefuitor sticlă şi sticlar/artizan sticlă), Finlanda (10 posturi pentru muncitor în producţie pentru elemente din beton), Danemarca (cinci posturi pentru izolator, montator schele, instalator ţevi, alpinist şi vopsitor industrial) şi Malta (două posturi pentru farmacist).

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în Spaţiul Economic European pot consulta ofertele la adresa www.anofm.ro/EURES, iar cei care vor să ocupe un post în Româna se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.