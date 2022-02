Armata rusă a schimbat tactica. Orașele înconjurate și bombardate de pe mare și din aer. Bombardierele decolează din Crimeea (video)

Mai multe bombardiere şi avioane de vânătoare au decolat din peninsula Crimeea îndreptându-se spre oraşe din Ucraina, a informat agenţia ucraineană de presă UNIAN, transmite luni dpa.

❗A rocket hit a residential building in the center of Chernigov, two lower floors caught fire, the number of injured is still unknown. pic.twitter.com/gEzFXjZ2IS