BCE trebuie să continue majorarea dobânzilor, o recesiune în Germania este posibilă

Banca Centrală Europeană ar trebui să continue să majoreze ratele dobânzilor, a afirmat Joachim Nagel, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, avertizând că Germania s-ar putea confrunta cu o recesiune în cazul escaladării situaţiei din energie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

"Ţinând cont de inflaţia ridicată, trebuie să urmeze noi creşteri ale dobânzilor", a declarat Nagel într-un interviu acordat Rheinische Post, fără a preciza la ce nivel estimează că ar urma să fie majorată dobânda, la reuniunea BCE din septembrie. "Ultimele luni au arătat că am luat decizii de politică monetară de la o întâlnire la alta", a explicat oficialul BCE.La şedinţa din 21 iulie, Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor, pentru prima dată în ultimii 11 ani, indicând că ar putea urma noi creşteri în 2022, şi a anunţat un nou program de achiziţionare de bonduri, pentru a ţine sub control costurile de împrumut ale celor mai îndatorate state din zona euro.Consiliul guvernatorilor BCE a decis majorarea cu 50 de puncte de bază a ratei dobânzii la facilitatea de depozit, la zero, de la minus 0,50%, într-un efort de a reduce nivelul record al inflaţiei în zona euro. De asemenea, au fost majorate cu 50 de puncte de bază rata dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare şi ratele dobânzilor la facilitatea de creditare marginală, până la nivelurile de 0,50% şi, respectiv, 0,75%.Conform datelor Eurostat, rata anuală a inflaţiei în zona euro s-a situat la nivelul record de 8,9% în iulie, de peste patru ori mai mare faţă de obiectivul ţintă al Băncii Centrale Europene (BCE), respectiv o creştere a preţurilor de 2%."Va fi crucial să menţinem aşteptările inflaţioniste pe termen mediu stabile, la 2%. Sunt convins că vor fi luate măsurile adecvate de către Consiliul guvernatorilor BCE", a explicat oficialul BCE.Joachim Nagel, care este şi preşedintele Băncii Centrale a Germaniei (Bundesbank), a avertizat că: "Dacă criza energetică se înrăutăţeşte, o recesiune pare probabilă în următoarea iarnă". "Economia germană încă are o evoluţie sub aşteptări din cauza condiţiilor dificile din primul semestru din 2022. Totuşi, dacă apar şi mai multe probleme, de exemplu o perioadă prelungită cu un nivel scăzut al apelor, perspectivele economice în semestrul doi se vor deteriora şi mai mult", a avertizat Nagel.Acesta a apreciat că rata inflaţiei în Germania ar putea atinge 10% în toamnă şi a cerut angajaţilor să ţină cont de situaţia economică când negociază salariile.Faptul că majorarea inflaţiei în Germania este determinată în special de costurile cu energia "înseamnă că va trebui să cheltuim mai mult cu importurile de energie". Sindicatele "au acţionat extrem de responsabil în ultimii 25 de ani, trebuie să facă acelaşi lucru acum. Sunt încrezător că o vor face", a declarat oficialul german.