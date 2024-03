Bigotti devine partener fashion al FRF și va asigura ținuta oficială a primei reprezentative

Federația Română de Fotbal și brandul Bigotti anunță semnarea unui parteneriat privind ținuta oficială a ”tricolorilor”.

Durata parteneriatului va fi cel puțin până la finalul anului 2027, marcând un angajament pe termen lung între cele două părți. Brandul Bigotti va aduce în prim plan stilul și eleganța inconfundabile pentru care este recunoscut, reprezentând astfel o adiție deosebită la imaginea echipei naționale în anul în care tricolorii revin la Campionatul European.

Evenimentul în care a fost oficializat parteneriatul a avut loc la Casa Fotbalului, în sala ”Ioan Chirilă”, în prezența președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a Directorului de vanzari Bigotti, George Olteanu si a Directorului Corporate Bigotti, Alina Dinu.

„Eleganța și rafinamentul Bigotti, unul dintre liderii de piață din România, vor îmbrăca echipa noastră națională. Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru pentru excelență, dar și sprijinul pentru industria locală. Mă bucur că un brand național de succes recunoscut pentru calitatea și stilul său ireproșabile își dorește să-i susțină pe tricolori. Suntem încrezători că această colaborare va contribui la creșterea vizibilității și promovării echipei naționale, consolidându-ne poziția în inimile suporterilor.” Răzvan Burleanu, Președinte FRF

"Suntem extrem de incantati sa anuntam semnarea acestui parteneriat intre Bigotti si Federatia Romana de Fotbal. Aceasta colaborare marcheaza nu doar o uniune intre doua entitati puternice, ci si un pas hotarat catre performanta si excelenta in lumea modei masculine si a sportului. Acest contract este o dovada a angajamentului nostru pe termen lung si a increderii noastre in potentialul unei colaborari de succes." George Olteanu, Director de vanzari Bigotti

Despre Bigotti

Brand emblematic pentru moda din Romania, Bigotti si-a creat o reputatie proeminenta, impunandu-se in ultimii aproape 30 de ani prin inovatie, inalta calitate si o preocupare constanta pentru armonizarea elegantei rafinate si a tendintelor actuale, orientate spre confort si expresie autentica. Prin diversitatea colectiilor din portofoliul sau, de la tinutele de ceremonie la piesele smart, casual si accesorii, Bigotti promoveaza un stil elaborat inconfundabil, care militeaza pentru recuperarea elegantei impecabile, integrand in acelasi timp prospetimea unei viziuni moderne originale in care sa se regaseasca fiecare barbat, indiferent de varsta sau tipologie.

Sursa Foto : Bigotti.ro