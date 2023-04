BREAKING Firea, Ciolacu, Grindeanu, Tudose, Dragnea, Mitrea, Hunor, Cuc-Nume grele din clasa politică aflate pe buzele traficanților de influență din cazul CNAB

STIRIPESURSE va face pe baza documentului DNA din mega-dosarul CNAB, intrat în posesia redacției, un index al numelor de politicieni și oameni din administrația centrală, vehiculate fără perdea de protagoniștii mega-afacerii de sute de milioane de euro, cu spații în aeroporturi, dornici de a oferi mită de zeci de milioane de euro pentru prelungirea convenabilă a contractelor.

În fază inițială DNA menționa timid în comunicatul oficial de presă că traficul de influență se organiza și plănuia în mod pretins pentru actualul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Consultând documentul de aproape 400 de file prin care cei patru protagoniști reținuți și propuși la arestare STIRIPESURSE a constatat că aceștia ar avea, potrivit spuselor lor, „cunoștințe„, „pile„, „relații„ în toată clasa politică și în administrația publică centrală.

Astfel, în regim de index și pe scurt STIRIPESURSE va prezenta numele și pasajele succinte ale unor referiri ale procurorului de caz sau a unor porțiuni de stenograme unde cei vizați de anchetă fac referiri la numele persoanelor publice prezentate în titlu.

Preambul - Protagoniști - Dosarul

Fostul director general al CNAB, George Alexandru Ivan, presupușii traficanți de influență Cătălin Lăscuț, acționar majoritar la SC Millenium, așa-zisul „rege” al Duty Free-urilor, fiul fostului sef al Direcţiei de Supraveghere şi Control din Direcţia Generală a Vămilor, Pavel Lăscuţ și Radu Laurențiu Tănăsescu, director SC Millenium Pro Design și Dumitru Cristian Bălan, „combinatorul„ care opera traficul de influență al celor doi patroni, au fost plasați miercuri de Tribunal în arest la domiciliu pe o durată de 30 de zile.

Cei patru sunt acuzați de DNA în perioada 11 ianuarie – 08 noiembrie 2022, persoana fizică, fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri (inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, cercetat în prezenta cauză) și de la directorul general al unei alte societăți comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro și 1.200.000 de euro).

În schimbul banilor respectivi, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra ministrului transporturilor și directorului general al CNAB, că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu în legătură cu prelungirea pe diverse perioade de timp (un an sau cinci ani) a unor contracte pentru exploatarea spațiilor comerciale din interiorul aeroportului Otopeni, încheiate între CNAB și societatea inculpatului care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, respectiv între CNAB și societatea unde lucrează directorul general.

2. Într-un context asemănător și pentru același motiv, în perioada, 25 august 2022 – 23 ianuarie 2023, inculpatul asociat în cadrul unei societăți comerciale, care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, ar fi pretins de la directorul general al unei alte societăți comerciale folosința unor spații comerciale în interiorul aeroportului Otopeni, iar ulterior suma de 100.000 euro, din care ar fi primit, sub forma unor prestări de servicii fictive, suma de 294.275 lei.

3. În perioada 29 decembrie 2021 - 01 februarie 2023, inculpatul Lițoi Bogdan-Șerban, în calitatea menționată mai sus, prin intermediul celui de-al patrulea inculpat, ar fi primit de la inculpatul, asociat al unei societăți comerciale care exploatează spații comerciale pe segmentul de retail, suma de 15.000 de euro pentru aprobarea cu întârziere de 4 luni a unui caiet de sarcini aferent unei proceduri de atribuire privind achiziția de servicii de consultanță și asistență organizată de CNAB.

4. În data de 14 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi permis accesul unui director general al unei alte societăți comerciale (martor în cauză) la informații din cadrul CNAB ce nu erau destinate publicității, respectiv la date din conținutul unui caiet de sarcini pentru achiziția de servicii de consultanță, anterior publicării acestuia (18.05.2022). De asemenea, inculpatul i-ar fi indicat aceluiași om de afaceri și modalitatea prin care putea să câștige licitația respectivă.

A doua zi, 15 februarie 2022, inculpatul Ivan George-Alexandru ar fi predat efectiv persoanei respective caietul de sarcini.

„Marcel”, „Cuc”, „Firea”, „Dragnea”, într-o singură frază

Într-o singură frază, pe care o vom reda în citat, regele duty-free-urilor din România, Cătălin Lăscuț, pomenește patru nume ale unor politicieni.

„LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Mie îmi... De asta spun: orice discuție și orice... Cine se duce la MARCEL și orice telefon de la MARCEL la minister, la momentul ăsta este... nu, rău, este foarte prost.

Mai bine nu-l dai decât să-l dai, că ...[neinteligibil]... Dar le-am explicat și lor: exact când m-am dus eu la CUC din partea lui FIREA... Și a auzit DRAGNEA... când eram...[neinteligibil]... au vrut să ne închidă atunci magazinele . ..[neinteligibil]...”, se arată în documentul DNA.

„Rache”, „Mândrescu”, „Horpos”, „Sorin Radu Păun”, „Moisescu”, dintr-o lovitură

„Lăscuț Cătălin precizează ca a discutat cu Felix Rache, persoană apropiată a secretarului de stat Bogdan Mândrescu, precum și cu Alexandru Horpos și Vlad Moisescu, persoane care sunt apropiate de directorul general al CNAB Păun Radu Sorin, în vederea prelungirii pe 3 ani a contractului existent”, notează magistratul DNA Marian Drăgulescu, înainte de a reda fragmentele esențiale ale stenogramei ce cuprind aceste nume ale unor politicieni și persoane din administrația publică centrală.

,,(...)IVAN GEORGE ALEXANDRU: Da! Și a zis Rache că vorbește cu Mândrescu?

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da!

...... ..... .......

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Da, m-am întâlnit și cu Horpos azi, ăsta care era la Straco, nu știu, o firmă de construcții!

IVAN GEORGE ALEXANDRU: Îhî!

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: Aia cu... Vlad Moisescu! Vezi că ăsta a lucrat la el, 20 de ani!

...... ..... ......”, se arată în stenograma discuției dintre cei doi asociați.

„Tudose”, pachet „ascendent” cu „Grindeanu” și „Rache”

„Lăscuț Cătălin îi învederează lui HARDAN SAADEH legat de sfera de relații politice pe care o are că dacă vine TUDOSE premier pentru ei e un lucru foarte bun, pentru că o să vină FELIX RACHE consilierul lui (nr. persoana căruia Lăscuț Cătălin i-a spus în 24.08.2022 că în legătură cu prelungirea contractelor, pentru a-și lăsa loc de bună ziua, îi va cere martorului HARDAN SAADEH bani a doua zi), ceea ce pentru ei este super ok și că indiferent că rămâne Sorin Grindeanu la Transporturi, dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent”, explică magistratul Drăgulescu o nouă stenogramă prezentată pe larg în ordonanța de punere sub acuzare a celor patru artizani ai mega-afacerii cu spatii de servicii din aeroporturi.

„..... ..... ......

LĂSCUȚ CĂTĂLIN: E TOMA la Buzău. Păi aia zic ș-atuncea e puțin crispat, om vedea, eu m-aș bucura să vină TUDOSE, dacă vine TUDOSE pentru noi e un lucru foarte bun, o să vină FELIX consilierul lui... da... ceea ce pentru noi este super ok... ăă... Indiferent că rămâne SORIN la Transporturi, da' dacă e TUDOSE premier ai alt ascendent... știi?

....... ....... ......”, este unul dintre fragmentele elocvente în care numele de politicieni români curg fluid în cadrul discuțiilor dintre Lăscuț și Tănăsescu.

„Kelemen”, „Mitrea”, „Grindeanu”, „împachetați” într-o discuție în șoaptă

„În data de 31.10.2022, SAADEH HARDAN poartă o discuție în mediul ambiental cu TĂNĂSESCU RADU LAURENȚIU în incinta clădirii Best Value, din loc. Otopeni, jud. Ilfov, din conținutul căreia rezultă în esență:

-Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan faptul că a aflat că o firmă de consultanță daneză care s-a înscris la primele două proceduri de selecție a consultantului, organizate de CNAB, era un interpus al unei companii franceze;

-Tănăsescu Radu Laurențiu îi comunică lui Saadeh Hardan că se va întâlni cu directorul general al CNAB și că el crede că va rezolva prelungirea contractelor existente cu un an (6 luni+ 6 luni);

-Tănăsescu Radu Laurențiu menționează faptul că trebuie să își folosească toate resursele în scopul prelungirii contractelor”, explică magistratul DNA conținutul concentrat al discuțiilor în cadrul cărora sunt vehiculate de interlocutori numele lui Kelemen Hunor, Miron Mitrea sau Sorin Grindeanu.

„..... ...... ......

HARDAN SAADEH: Da' pân' la urmă directoru' ăla, n-a știut nimeni... omu' cui?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Directoru e omu lu' GRINDEANU...

HARDAN SAADEH: Omul lui GRINDEANU, se confirmă... că CRISTI zice, om... nu știu cine mi-a zis... și CRISTI... CĂTĂLIN... el n-are nici o legătură, GRINDEANU cu el...

TĂNĂSESCURADU-LA URENȚIU: MITREA ?

HARDAN SAADEH: Da. CRI... CRISTI s-a-ntâlnit cu MITREA, nu s-a-ntâlnit cu altceva... CRISTI... bă... informa...

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Ea...

HARDAN SAADEH: Nevasta?

TĂNĂSESCU RADU-LAURENȚIU: E-n partea lu' KELEMEN... Ea l-a pus...

HARDAN SAADEH: KELEMEN, ungur, nu?

TĂNĂSESCURADU-LAURENȚIU: Da... e vicepremier... și ea e șefa de cabinet a lu' KELEMEN... Foarte ...neinteligibil. vorbește în șoaptă... din ce-am vorbit cu oamenii lu' SORIN, direct...

....... ....... .......”, este unul dintre pasajele concentrate în care apar numele mai multor politicieni rostite și în șoaptă de către protagoniștii mega afacerii cu spații de servicii din aeroporturi.

„Flutur”, „Busuioc” (șeful CC), aruncați la „convingere” de traficanții de influență

„Lăscuț Cătălin îi menționează lui Saadeh Hardan faptul că au reușit să obțină prelungirea la un preț mai mic decât cel cerut de Bălan Cristian Dumitru; reamintim că la discuția precedentă din 07.12.2022 inculpații Lăscuț Cătălin și Tănăsescu Radu discută despre faptul că dacă nu se intervenea HARDAN SAADEH nu mai avea niciun contract

-Lăscuț Cătălin menționează faptul că anticipează o schimbare a ministrului transporturilor și că se va duce la noul ministru cu documente prin care încearcă să obțină prelungirea pe o perioadă mai mare de timp, de doi ani;

Lăscuț Cătălin îi indică martorului HARDAN SAADEH și cine va fi numit ministru al transporturilor “FLUTUR", cu referire la Gheorghe Flutur, vicepreședinte PNL, împrejurare de natură să determine orice interlocutor obiectiv în a crede că Lăscuț Cătălin este un om cu relații, cu influență dacă are acces la astfel de date”, explică sintetic magistratul DNA o amplă stenogramă a unei discuții dintre Lăscuț și martorul colaborator.

„Inculpații Lăscuț Cătălin și Tănăsescu Radu arată că au trimis o solicitare neoficială la Curtea de Conturi, iar președintele BUSUIOC MIHAI, la care s-a făcut referire și într-o discuție anterioară, le-a spus că-i vor da un răspuns săptămâna viitoare pentru ca ulterior ei să-l roage pe directorul CNAB să ceară el oficial un răspuns de la CURTEA DE CONTURI deoarece MILLENIUM e privat și nu se poate adresa oficial Curții de Conturi; și acest aspect al faptului că se discută neoficial legat de prelungirea contractelor cu președintele Curții de Conturi este de natură a crea convingerea unui interlocutor, cum este HARDAN SAADEH, cu privire la influența celui care cere bani, în speță Lăscuț Cătălin”, se mai arată în actul de punere sub acuzare al celor patru artizani ai mega-afacerii judiciare cu spații de servicii din aeroporturi.

„Împrejurarea că Lăscuț Cătălin repetă colaboratorului de mai multe ori pe parcursul întâlnirii din 12.12.2022 înregistrată în mediul ambiental faptul că suma de 100.000 de mii de euro cerută în legătură cu prelungirea pe 6 luni a contractelor cu CNAB, este pentru acoperirea cheltuielilor firmei Millenium, iar nu pentru Lăscuț Cătălin ori pentru alte persoane care au obținut această prelungire, trebuie privită ca o măsură de precauție luată de Lăscuț Cătălin, în raport de Saadeh Hardan, pentru a-i lua banii, iar în același timp să nu se vulnerabilizeze în fața acestuia, prin comunicarea unor aspecte compromițătoare”, mai notează DNA în acest document.

STIRIPESURSE va prezenta în perioada următoare, în integralitate, culisele acestui mega-dosar, care a dus la stoparea oferirii unor mite record în istoria luptei anticorupție din România.