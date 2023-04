Céline Dion face anunțul care bagă lumea muzicală în priză

Dacă în urmă cu câteva luni, artista apărea devastată de durere, pentru a-și anunța fanii într-o înregistrare pe YouTube că e bolnavă și că nu știe încotro s-o ia, iată că Céline Dion schimbă macazul și vine cu un anunț surprinzător.

Marea artistă își pune pune la punct ultimele detalii legate de revenirea sa în muzică!

În sfârșit, vești bune pentru Céline Dion, anunțate chiar de cântăreață. Terifiată în ultima perioadă de boală, tot muzica pare a fi cea care o salvează. Solista acum în vârstă de 55 de ani ducea dorul muzicii și a publicului, mai ales după ce a fost nevoită să-și amâne anul trecut o mulțime de concerte.

Ei bine, perioada neagră din viața lui Céline Dion pare să ajungă la final. Artista nu doar că-și pregătește revenirea în muzică, dar va juca și într-un film, pentru care semnează inclusiv și coloana sonoră.

Albumul ce va apărea în curând este intitulat “Love Again” și descrie mult situația în care se află. Căci vedeta a recunoscut că fără iubire și muzică este aproape moartă. Albumul va fi disponibil din 12 mai și este primul pe care îl lansează după albumul “Courage”, din 2019.

Acesta conține cinci piese noi, dar și câteva melodii emblematice ale artistei: “All By Myself” și “It's All Coming Back To Me Now.”

Pe lângă noul album, Céline Dion își face debutul pe marile ecrane în filmul ”Love Again”, alături de Priyanka Chopra și Sam Heughan.

Artista a declarat Metro: ”M-am distrat enorm la filmări. Este o poveste grozavă, sper că oamenii vor aprecia atât filmul, cât și melodiile.”

Fanii cântăreței așteaptă de ceva timp veștile bune, așa că au fost încântați după anunțul lui Céline Dion.

Au comentat frenetic, aratându-și nerăbdarea, căci își doresc să-și asculte preferata cât mai repede. Adevărul este că multora le-a fost dor de Céline Dion. Artista stârnise valuri de îngrijorare, după ce a slăbit enorm și a vorbit despre boala sa, care a coincis cu perioada de pandemie, îngreunând socializarea pentru celebra solistă.

Ce a fost

Într-un mesaj video emoţionant, postat pe reţelele sale de socializare, Céline Dion a explicat în urmă cu câteva luni că este victima unei „tulburări neurologice rare” care provoacă „spasme” şi dificultăţi la nivelul corzilor vocale.

„Am probleme de sănătate de mult timp și nu mi-e ușor să le fac față. Sunt profund întristată să spun că nu voi fi gata să-mi reiau turneul în Europa în februarie", spune artista.

„Din nefericire, am nişte spasme care afectează fiecare aspect al vieții mele de zi cu zi, provocându-mi uneori dificultăți atunci când merg și nepermițându-mi să îmi folosesc corzile vocale pentru a cânta așa cum eram obișnuită. Mă doare să vă spun astăzi că acest lucru înseamnă că nu voi fi pregătită să îmi reiau turneul din Europa în februarie", spunea ea, cu ochii în lacrimi.

„Am o echipă grozavă de medici, care lucrează alături de mine pentru a mă ajuta să mă fac bine, și copiii mei prețioși, care mă susțin și mă ajută. Muncesc din greu în fiecare zi cu terapeutul meu, specialist de medicină sportivă, pentru a-mi recupera forța și capacitatea de a performa din nou, dar trebuie să recunosc că a fost o luptă. Tot ceea ce știu este că am cântat toată viața mea și este ceea ce îmi place cel mai mult să fac. Mi-e dor de voi atât de mult! Mi-e dor să vă văd pe toți, de pe scenă, cântând pentru voi. Întotdeauna dau 100% atunci când am spectacol, dar starea nu-mi permite acum să vă ofer acest lucru chiar acum. Pentru a ajunge din nou la voi, nu am de ales decât să mă concentrez asupra sănătății mele în acest moment și am speranța că sunt pe drumul spre recuperare. Mă concentrez pe asta și fac tot ce pot pentru a mă recupera", spunea în decembrie Céline Dion, vizibil afectată de tot ceea ce trăia.