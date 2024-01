Camera cu rol terapeutic - Dai 50 de lei şi spargi tot ce-ţi cade în mână / VIDEO

Camera cu rol terapeutic - Dai 50 de lei şi spargi tot ce-ţi cade în mână

O afacere inedită şi-a făcut loc pe piaţa ieşeană: doi tineri au deschis recent în Iaşi o “cameră de furie”, un loc în care oamenii plătesc de la 50 de lei/şedinţă pentru a sparge diferite obiecte care nu mai sunt de folos nimănui cu o rangă, ciocan, bâtă de baseball sau crose de golf, arme pe care le primesc la faţa locului, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Camera este amenajată în stilul „acasă”, astfel că se găsesc în încăpere electronice şi electrocasnice, veselă, piese de mobilier. În cadrul unei şedinţe, clienţii pot distruge tot ce reuşesc din ceea ce se află în cameră, pentru că nu sunt limitaţi la un număr de obiecte. Distrugând diverse lucruri, oamenii ar putea scăpa de stres, arată Lucia Ţanţuc şi Andrei Toma, cei doi tineri care s-au aventurat în această afacere în urmă cu două luni, iar până acum se declară mulţumiţi, având cel puţin câte un client pe zi.

„Unii clienţi mai improvizează şi folosesc piesele de mobilier din cameră pe post de arme. Nici nu vă imaginaţi cât de distractiv este să loveşti în maşina de spălat rufe cu aspiratorul, sau cu un cuptor cu microunde în aragaz. Ne place să observăm cât de încântaţi sunt oamenii când ajung pentru prima dată în cameră şi cât de încărcaţi de adrenalină, dar şi extenuaţi ies din cameră. Mulţi ne-au spus că ar fi echivalentul a două şedinţe la sală, la cât efort fizic depun în cameră. Am avut grupuri care au ajuns la noi din alte oraşe, care au venit la Iaşi special pentru Smash Room sau clienţi recurenţi, care nu sunt la prima şedinţă, ceea ce ne dă încredere”, explică tinerii.

Clienţii îşi pot aduce propriile bunuri pentru a le distruge

Clienţii îşi pot aduce propriile bunuri pentru a le distruge, situaţie în care pot obţine o reducere de preţ. Lucia este originară din Republica Moldova, iar Andrei, prietenul ei, este din Bârlad. Au ajuns în Iaşi cu facultatea în urmă cu 8 ani şi s-au stabilit aici. „Ne-am încurajat reciproc şi am păşit în lumea afacerilor în 2021. Am început cu ce ştiam mai bine, decoraţiuni din licheni stabilizaţi, apoi cu lumânări parfumate din ceară de soia. Cu puţin timp înainte de a deschide Smash Room Iaşi, curioşi din fire fiind, căutam lucruri de făcut şi experienţe noi de testat în Iaşi în puţinul nostru timp liber pe care îl avem. Din păcate nu prea găseam chestii de făcut şi ne gândeam cum am putea ajuta comunitatea, dar şi să le oferim noi metode de distracţie, altele decât cele prezente în oraş. Aşa ne-am gândit că ar fi perfect să fie o cameră în care poţi intra şi să spargi lucruri fără regrete, într-un mediu sigur, controlat, fără să fie nevoie să cumperi altele în loc”, a declarat Lucia pentru „Ziarul de Iaşi”.

Mare parte a obiectelor ajunse în cameră sunt cele din donaţiile clienţilor. Cei care le trec pragul pot aduce diverse lucruri nefuncţionale, pe care nu le pot vinde, dona sau folosi, iar în schimb primesc un discount pentru intrarea în cameră. Camera este gândită pentru maximum 4-5 persoane, astfel încât să fie cu toţii în siguranţă atunci când sparg lucruri simultan. Obiectele sparte sunt predate spre reciclare firmelor care se ocupă de colectarea şi reciclarea acestora.

„Lunar mai facem campanii de colectare de electronice, electrocasnice şi piese de mobilier stricate de la oamenii din Iaşi şi împrejurimi. Întrucât este ilegal să fie aruncate la gunoi, noi mergem să le colectăm de la ei de acasă şi le oferim discount pentru intrarea în Smash Room pentru doritori sau le cumpărăm la un preţ modic”, a adăugat Andrei.

„Probabil cu toţii, la un moment dat în viaţă, am fost aduşi în faţa unei situaţii în care ne venea să aruncăm cu telefonul de perete, cu farfuria de podea. Oricât de mult am încerca să ne înăbuşim aceste emoţii, din păcate, pe termen lung nu este sănătos. Este ok să nu fim ok. Uneori e mai bine să lăsăm emoţiile negative să răbufnească şi să ne continuăm viaţa în ritmul nostru obişnuit. Camera noastră a fost gândită special pentru asta. Să poţi intra, să-ţi laşi gândurile şi emoţiile negative acolo, iar noi strângem după. Acolo poţi plânge, ţipa, urla, sparge tot ce vrei. Totul ca să fii bine după. Pe partea cealaltă sunt cei dornici de senzaţii noi, adrenalină, precum suntem şi noi, care caută modalităţi noi de a se distra şi de a-şi reîncărca bateriile”, mai spune Lucia.

Pe lângă investiţia iniţială pentru chirie, amenajarea spaţiului, izolarea fonică, achiziţia echipamentelor de protecţie, o astfel de afacere presupune o nevoie continuă de reînnoire a decorului, armelor, echipamentelor. „Oricât de mult ne-ar plăcea să gândim că o afacere necesită doar o investiţie iniţială, realitatea ne arată că orice afacere necesită o investiţie continuă. Nu aş putea estima investiţia, oricât de mult mi-aş dori, tot ce aş putea spune este că până în acest moment avem investiţi peste 10.000 de lei şi sunt sigură că urmează şi alte investiţii deoarece ne place să venim cu lucruri noi, să fie locul cât mai divers pentru oamenii care ne păşesc pragul a doua sau a treia oară”, detaliază Andrei.

Tinerii susţin că, în multe ţări, terapeuţii recomandă pacienţilor care au crize de furie să meargă în astfel de camere în care se pot descărca. „Deşi termenul de «cameră a furiei» induce gândul că este ceva rău, realitatea nu este chiar aşa. Există multe studii pe acest subiect care demonstrează că într-adevăr funcţionează atunci când vine vorba despre controlarea acestor crize de furie”, arată tinerii.