Canada a interzis prin lege testarea produselor cosmetice pe animale. Ce alte țări au mai adoptat măsura

Canada a luat măsuri pentru a interzice testarea produselor cosmetice pe animale, alăturându-se altor țări și state americane, care deja au pus capăt acestei practici.

Guvernul canadian a anunțat decizia, printr-un comunicat de presă, potrivit CNN. Proiectul de lege C-47 modifică „Legea privind alimentele și medicamentele”, pentru a interzice atât testarea produselor cosmetice pe animale, cât și vânzarea de produse bazate pe date de testare pe animale, se arată în respectivul comunicat.

Se menționează, de asemenea, inclusiv că testele pe animale pentru produsele cosmetice au fost „rar desfășurate în Canada”.

44 de țări au adoptat legi similare

Canada se va alătura Uniunii Europene, Australiei, Regatului Unit și Coreei de Sud, care au luat toate măsurile pentru a interzice testarea cosmetică pe animale. Un total de 44 de țări au adoptat legi care interzic testarea cosmetică pe animale, potrivit Humane Society International. În plus, 10 state din SUA au interzis această practică. Este vorba despre: New York, Virginia, California, Louisiana, New Jersey, Maine, Hawaii, Nevada, Illinois și Maryland.

„Protecția animalelor, acum și în viitor, este un lucru pe care mulți canadieni l-au cerut și pe care îl putem sărbători cu toții”, a declarat ministrul canadian al Sănătății, Jean-Yves Duclos.

„Suntem mândri să mergem mai departe cu această măsură și să îi asigurăm pe canadieni că produsele pe care le cumpără sunt lipsite de cruzime. Vom continua să lucrăm cu experți și parteneri internaționali pentru a explora alternative sigure, fără cruzime, astfel încât să nu mai sufere și să moară animale din cauza testelor cosmetice”, a continuat acesta.

Health Canada lucrează, de asemenea, pentru a identifica „alternative eficiente la testarea pe animale” în afara lumii cosmetice.

Textul proiectului de lege prevede următoarele: „Nimeni nu va vinde un cosmetic decât dacă persoana poate stabili siguranța produsului cosmetic fără să se bazeze pe datele derivate dintr-un test efectuat pe un animal care ar putea cauza durere, suferință sau rănire, fizică sau psihică, pentru animalul” și că „Nimeni nu trebuie să efectueze un test pe un animal care ar putea cauza durere, suferință sau răni, fizice sau psihice, animalului.”

Proiectul de lege a fost citit pentru prima dată în Camera Comunelor, în luna aprilie și a primit aprobarea regală pe 22 iunie.

Testele cosmetice au inclus, de-a lungul timpului, „testele de toxicitate” în care animalele sunt forțate să consume sau să inhaleze anumite substanțe chimice sau să li se aplice substanțele chimice pe piele sau pe ochi, conform Humane Society International.

Pe lângă faptul că sunt de o cruzime exagerată, testele pe animale sunt, de asemenea, mai puțin eficiente în comparație cu forme mai noi de evaluare, cum ar fi modelarea computerizată sau testele care utilizează celule umane.