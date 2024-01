Cântăreţul Morrissey se află sub tratament medical pentru epuizare fizică

Cântăreţul britanic Morrissey primeşte în prezent tratament medical pentru "epuizare fizică" după ce şi-a anulat două concerte în Statele Unite, a anunţat duminică BBC.

Într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al artistului englez se afirmă că medicii "i-au ordonat să se odihnească pentru două săptămâni", potrivit Agerpres.

Acelaşi mesaj online precizează că Morrissey, fostul solist al trupei The Smiths, va rămâne în oraşul Zurich, unde se află "sub supraveghere medicală".

Artistul britanic, în vârstă de 64 de ani, trebuia să susţină două concerte în California, pe 26 şi 27 ianuarie, pentru a marca a 20-a aniversare a albumului său "You are the Quarry".Acel album conţine unele dintre cele mai faimoase cântece lansate de Morrissey, inclusiv "First of the Gang to Die" şi "Irish Blood, English Heart".Administratorii sălilor de concerte din oraşele californiene Anaheim şi Inglewood au spus că show-urile au fost anulate din cauza unor "circumstanţe neprevăzute".Concertele sale din luna februarie au fost, de asemenea, anulate, potrivit site-ului artistului britanic.Morrissey ar fi trebuit să susţină luna viitoare concerte în Mexic, Peru, Columbia, Chile, Argentina şi Brazilia.Membrii trupei She Wants Revenge, care ar fi trebuit să cânte în deschiderea concertelor lui Morrissey din California, s-au declarat "sincer întristaţi" de vestea despre starea de sănătate a starului britanic.Morrissey a anulat şi în trecut o serie de concerte din cauza unor probleme medicale.