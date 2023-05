FOTO | Caravana UNATC pentru românii de pretutindeni va ajunge în Italia

Caravana UNATC pentru românii de pretutindeni se va deplasa în perioada 26 - 31 mai în Italia, pentru a susţine o suită de spectacole la Roma, Torino, Padova şi Veneţia.

Potrivit unui comunicat transmis marţi Agerpres, proiectul este organizat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", sub patronajul Administraţiei Prezidenţiale, şi este sprijinit de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Educaţiei.

Lansarea oficială a proiectului va avea loc pe 26 mai, la sediul Ambasadei României în Italia, în prezenţa ambasadorului Gabriela Dancău, a rectorului UNATC, Liviu Lucaci, şi a profesorilor şi copiilor care urmează cursuri de Limbă, cultură şi civilizaţie românească din Italia.

Studenţii UNATC din anii al II-lea şi al III-lea au pregătit o suită de trei spectacole: "D'ale Carnavalului", de I.L. Caragiale, "Nuntă în popor", inspirat din tradiţiile şi folclorul românesc, şi "Strings" susţinut de cei care studiază specializarea Păpuşi Marionete.

Programul Caravanei UNATC în Italia este următorul: 27 mai - Parohia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Via di Santa Cornelia, 72-25, Roma /Prima Porta); 28 mai - Villaggio Romeno (Via del Mare 188, Albano Laziale); 29 mai - Parohia Înălţarea Sfintei Cruci (Via Accademia Albertina, 11, Torino); 30 mai - Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (San Gregorio, via Vigonovese 69, Padova); 31 mai - Parohia Sfânta Muceniţă Lucia (Via Everardo Scaramuzza 23, Zelarino, Venezia).