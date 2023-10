Casa Albă condamnă dur actele antisemite care au avut loc în Daghestan

"Statele Unite condamnă cu fermitate protestele antisemite din Daghestan, Rusia", a scris Adrienne Watson pe X (fostul Twitter). "Statele Unite susţin fără echivoc întreaga comunitate evreiască în timp ce asistăm la o creştere globală a antisemitismului", a adăugat ea.

The United States vigorously condemns the antisemitic protests in Dagestan, Russia. The U.S. unequivocally stands with the entire Jewish community as we witness a worldwide surge in antisemitism. There is never any excuse or justification for antisemitism.