Cătălin Cîrstoiu se disociază de Sorin Oprescu: Am procese fără număr cu el/ VIDEO

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, susţine că a primit de mai multe ori propunerea de a fi ministru al Sănătăţii, însă a refuzat. Cătălin Cîrstoiu susţine că are o relaţie bună cu actualul ministru, Alexandru Rafila, care i-a fost profesor în facultate. În schimb, Cătălin Cîrstoiu nu-i oferă ”notă de trecere” lui Sorin Oprescu nici ca primar general, nici ca manager al Spitalului Universitar. Îl acuză că i-a minţit pe bucureşteni cu promisiunea că va face autostradă suspendată în jurul Capitalei. ”Ce ar fi să vă spun eu că mâine ne vom plimba cu telegondola prin Capitală? N-am să fac în viaţa mea o astfel de mizerie”, a declarat Cîrstoiu la Prima TV, informează News.ro.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, dacă a auzit zvonurile din coaliţie potrivit cărora ar fi interesat mai degrabă de funcţia de ministru al Sănătăţii, nu de Primăria Capitalei.

„Puteam să fiu de multe ori ministrul Sănătăţii în viaţa asta, dar nu am luat la momentele respective decizia de a face pasul ăsta. De multe ori mi s-a propus asta şi am zis că e mai bine să fiu eu convins că am ajuns în medicină până la un punct la care pot să iau decizia din ziua de azi. Să ştiţi că de multe ori puteam să fiu ministru al Sănătăţii”, a precizat Cîrstoiu.

Medicul Cătălin Cîrstoiu spune că are o relaţie foarte bună cu actualul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila.

„Sandu Rafila mi-a fost asistent de grupă în facultate. Ne cunoaştem de multă vreme. Eu eram student, el mă învăţa. Am avut o relaţie foarte bună. Alexandru Rafila e un om energic, e un om hotărât. Mie îmi place de el. E un om care ştie ce e medicina”, l-a caracterizat Cîrstoiu pe actualul ministru al Sănătăţii.

Cât despre Sorin Oprescu, fost manager al Spitalului Universitar şi fost primar general, Cătălin Cîrstoiu spune: ”Suntem doi oameni total diferiţi. Am procese cu Sorin Oprescu fără număr.”

Întrebat dacă Sorin Oprescu primeşte notă de trecere ca primar general, Cîrstoiu a răspuns: ”Nu. Vi se pare că ar putea primi?”.

N-am să fac în viaţa mea o astfel de mizerie

Candidatul PSD-PNL a vorbit despre promisiunea lansată de Sorin Oprescu în campania electorală din 2008: autostrada suspendată în jurul Bucureştiului.

”Asta a fost cheia unei campanii electorale de succes în care oamenii au fost minţiţi. Ce ar fi să vă spun eu astăzi că mâine ne vom plimba cu telegondola prin Capitală? N-am să fac în viaţa mea o astfel de mizerie”, a comentat Cîrstoiu.

Întrebat dacă Sorin Oprescu a fost mai bun ca manager de spital decât în funcţia de primar al Capitalei, Cătălin Cîrstoiu a răspuns: ”În egală măsură”.