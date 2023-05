Cea mai dură judecătoare din Timișoara mătură cu administrația Fritz: Sunteți niște caricaturi

Administrația Fritz pare să pice în dizgrație tot mai des. Recent, Timișoara s-a umplut de buruieni și a ajuns să fie alintată junglă. În vreme ce buruienile domnesc pe domeniul public, administrația Fritz a decis să demoleze zeci de chioșcuri de presă. Sunt o adevărată tradiție, iar de aici lumea își cumpăra ziare, gumă, integrame, cărți sau chiar bilete STPT, însă administrația a decis că aspectul lor învechit nu mai cadrează cu noua Timișoara, care e în plin proces de remodelare.

Judecătoarea Adriana Stoiescu critică dur decizia administrației Fritz

"Că nu aveți mama și tata, ci doar surogat de părinți, am înțeles. Că urâți oamenii, am înțeles. Că aveți impresia că Timișoara e moșia voastră,ei, aici trebuie sa va opriți! Nu mai aveți strop de rușine! In Timișoara sunt mii de vârstnici care, ce sa vezi, nu au internet. Au, in schimb, presa scrisa. Însă,minți luminate au decis că prăpăditele alea de chioșcuri deranjează si trebuie desființate. TOATE! Acu, vin eu politicos și vă întreb: chiar nu aveți limite? Nu va e rușine să vă bateți joc de părinții și bunicii care au făcut posibilă , ieșind în stradă în 89, descălecarea voastră aici? Nu pot spune mai mult, dar asta o voi striga in gura mare: Rușine! Nu meritați nici să vă apropiați de orașul ăsta, nici să îi rostiți numele! Puteți să pozați cat doriți in buni creștini, nu sunteți altceva decât niște caricaturi!", scrie Stoiescu pe Facebook.