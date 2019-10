Celine Dion va susține concertul din București pe Arena Națională

Cântăreața canadiană Celine Dion, deținătoare a două premii Oscar și a cinci premii Grammy, va susține concertul din București pe Arena Națională, pe 29 iulie 2020, iar biletele pentru acest show vor fi puse în vânzare pe 17 octombrie, la ora 10.00, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.

Concertul face parte din Courage World Tour, care promovează albumul "Courage", primul în limba engleză al artistei din ultimii șase ani și care va fi lansat pe 15 noiembrie.

Celine Dion a lansat de curând trei noi piese de pe albumul "Courage" - "Imperfections", "Lying Down" și "Courage" - care vor putea fi ascultate și în show-ul de la București. Fanii artistei o vor putea acompania și la hiturile care au făcut-o atât de cunoscută, precum "My heart will go on", "A new day has come", "Because you loved me", "It’s all coming back to me" etc. Albumul "Courage" este un mix eclectic de balade melodice și piese ritmate.

Celine Dion este unul dintre cei mai recunoscuți, respectați și de succes artiști din industria muzicală. A câștigat numeroase premii până la vârsta de 18 ani, a dominat clasamentele pop în 1990 și a vândut aproape 250 de milioane de albume în cei peste 35 de ani de carieră. Artista are în palmares două premii Oscar, cinci premii Grammy, dar și un premiu Billboard - Icon Award, acordat recent pentru întreaga carieră.

Turneul "Courage" este produs de Concerts West/AEG Presents, iar concertul din România este organizat de Emagic.

Biletele pentru concertul din București vor fi puse în vânzare pe 17 octombrie, la ora 10.00, pe celine.emagic.ro, iabilet.ro și eventim.ro.