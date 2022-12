Chindia-FCSB: Pintilii declară că roș - albaștrii merg la victorie în meciurile rămase până la final

Mihai Pintilii, delegatul echipei FCSB, a declarat duminică, după victoria de la Ploieşti, cu formaţia Chindia, că bucureştenii merg la victorie în meciurile rămase până la final, iar dacă va fi nevoit să aleagă între portarii Vlad şi Târnovanu, îi va pune pe amândoi între buturi, informează news.ro.

”Încă nu ştiu cum sunt. Aşteptăm veşti. Sper să fie ok cei doi. Andrea este puţin mai grav. Victoria este pentru ei. Băieţii, la pauză, au spus că joacă meciul pentru Compagno şi Olaru. Pe un teren aşa greu mă bucur că nu am luat gol şi felicit jucătorii pentru ce au demonstrat în această seară. Pentru meciul viitor, atunci când joci cu CFR clar că speri la victorie, dacă vrei să fie acolo, sus. Asta vor şi băieţii, trebuie să câştigăm cele două meciuri ca să rămânem sus. Pentru Târnovanu sunt şanse mai mici să joace împotriva CFR, dar Andrei Vlad este un portar bun, acum are şansa lui. Am de ales între ei? Dacă va fi nevoie îi pun pe amândoi să apere”, a declarat Mihai Pintilii.

FCSB a învins duminică, în deplasare, echipa Chindia Târgovişte, scor 2-0, într-un meci contând pentru etapa a 20-a din Superligă.