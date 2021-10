CNAIR: Șase oferte pentru două sectoare din autostrada Lugoj - Deva

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că şase ofertanţi au fost selectaţi în procedura de atribuire a proiectării şi execuţiei unei secţiuni din Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj - Deva şi finalizării unei alte secţiuni. Termenul de depunere a ofertelor este 31 ianuarie 2022, potrivit news.ro.

"Miercuri, 27 octombrie 2021, CNAIR SA a finalizat procesul de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul major de investiţii Autostrada Lugoj - Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220 - Secţiunea E şi finalizare Sectiunea D", a transmis CNAIR.

În urma aplicării criteriilor de selecţie, conform algoritmului de calcul aferent, s-au calificat, pe primele 6 locuri, următorii ofertanţi: Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret AS - Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS, Asocierea SC Alsim Alarko Sanayi Tesisleri Ve Ticaret AS - Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Strabag SRL, Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pizzarotti SA - Retter Projectmanagement SRL şi Asocierea Terna Tourist Technical and Maritime SA - Intracom Constructions Societe Anonyme Technical and Steel Constructions (Intrakat).

"În perioada imediat următoare, Autoritatea Contractantă va transmite Invitaţia de participare la Etapa a II-a a procedurii de atribuire - Etapa de depunere a oferterlor candidaţilor antemenţionati. Termenul pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru 31.01.2022", a arătat sursa citată.