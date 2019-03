Codrin Ștefănescu, anunț de ULTIMĂ ORĂ despre Liviu Dragnea: 'În mod clar, dacă se va opera, o va face în România'

Secretarul executiv al PSD, Codrin Ștefănescu, vine cu ultimele detalii privind starea de sănătate a lui Liviu Dragnea. Liderul PSD s-a internat în spital chiar înainte de audierile de la ÎCCJ în procesul privind angajările fictive de la DGASPC Teleorman.

"Lucrurile stau cam așa. El a acuzat dureri de două luni și ceva, dar sâmbătă la Ilfov a clacat pur și simplu și nu a putut să mai stea pe picioare. Eu și Mircea Drăghici l-am rugat să meargă la spital să își facă u RMN. După asta medicii l-au internat de urgență.

Citește și: Protest la ÎCCJ în ziua în care Liviu Dragnea ar fi trebuit să fie audiat în dosarul DGASPC Teleorman

Aseară când ne-am întors din Brăila am oprit o oră la spital. Părerile specialiștilor sunt împărțite. Un specialist susține că se poate trata cu infiltrații. Ceilalți doi specialiști spun că sunt necesare două intervenții chirurgicale. El nu ar vrea să se opereze, dar nu poți trăi cu așa dureri. Va avea un set de analize care i se fac și astăzi la prânz și probabil se vor decide ce vor face. Noi am anulat ședința de CEx și vom anula alegerile din organizații. Evident că se va opera în România. Are mare încredere în spitalele din România și toți cei patru medici implicați sunt recunscuți internațional. În mod clar dacă se va opera, o va face în România", a declarat Ștefănescu.