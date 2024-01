Conducerea Teatrului 'Andrei Mureşanu' din Sfântu Gheorghe vrea să extindă sediul actual al instituţiei prin construirea unei săli dedicate copiilor

Conducerea Teatrului "Andrei Mureşanu" din Sfântu Gheorghe vrea să extindă sediul actual al instituţiei prin construirea unei săli dedicate spectacolelor pentru copii.

Managerul instituţiei, Anna Maria Popa, a declarat că anul 2023 a fost foarte bogat în evenimente, echipa teatrului prezentând, printre altele, 5 premiere şi peste 100 de spectacole online şi offline, vizionate de aproximativ 15.900 de spectatori.

De asemenea, teatrul a organizat un miniturneu naţional şi unul internaţional, a obţinut finanţare pentru şase proiecte, a organizat două festivaluri, precum şi evenimentul "Împreună pentru România" dedicat Zilei Naţionale.

"2023 a fost un an foarte, foarte aglomerat. Am avut şi foarte multe planuri, dar multe dintre planurile respective nu s-au finalizat aşa cum ne-am fi dorit, pentru că am avut acele neajunsuri politice care au venit tăvălug asupra noastră, cu toate ordonanţele şi legile noi care ne-au tăiat din finanţări şi din bugete. Ar fi trebuit să arate destul de diferit finalul nostru de an, dacă totul ar fi funcţionat conform dorinţelor noastre, deja puneam bazele noii săli pe care urma să o introducem în circuitul cultural al oraşului, urmând să departamentăm, cumva, echipa Teatrului 'Andrei Mureşanu' şi să avem o sală dedicată spectacolelor de copii. Acest lucru nu a lucrat în avantajul nostru, dar o iau doar ca pe o amânare, nu ca pe ceva care să rămână aşa definitiv. Atâta timp cât, deja, avem sprijinul autorităţilor şi lucrurile sunt pornite şi suntem cu toate autorizaţiile ieşite, iar planurile arhitecturale sunt gata, îndrăznesc să sper că este doar o amânare şi că, cel mai probabil anul viitor sau, în funcţie de cum funcţionează lucrurile, poate peste 2 ani vom beneficia şi de această nouă sală, care pentru teatrul nostru va însemna un avantaj enorm", a declarat, pentru AGERPRES, Anna Maria Popa.Aceasta a menţionat că printre proiectele din acest an ale Teatrului "Andrei Mureşanu" se numără organizarea celei de-a 9-a ediţii a Festivalului de teatru "DbutanT", consacrat artiştilor aflaţi la început de drum, precum şi ediţia a treia a Eva FilmMakers, dedicată exclusiv femeilor regizor."În ceea ce priveşte planul repertorial, în 2023 am avut foarte multe premiere şi evenimente speciale. (...) Anul trecut am avut cea de-a 8-a ediţie a Festivalului DbutanT şi am închis al 2-lea ciclu complet. Asta înseamnă că în 2024 revenim la debut în actorie. De asemenea, împreună cu Cinema Arta am organizat Eva FilmMakers Fest, care anul acesta ajunge la cea de-a treia ediţie (...) Deja suntem gata cu planurile pentru 2024 şi începem în forţă luna ianuarie cu mai multe spectacole, spectacole dedicate Zilei Culturii Române, dar şi Unirii Principatelor. Pe 24 ianuarie vom rejuca ultima premieră a anului trecut, 'Mobilă şi Durere' de Teodor Mazilu, fiind un autor român arhicunoscut, şi tot în luna ianuarie reintroducem proiectul nostru de turism cultural 'O zi petrecută în Secuime'. De data aceasta am gândit o ediţie de top, iar cei care vor participa la această excursie de o zi vor avea parte de experienţe culinare de excepţie oferite de Pivniţa Sfântu Gheorghe, vor avea ghid turistic pe autocarul care îi va aduce de la Bucureşti la Sfântu Gheorghe şi, evident, vor participa la spectacolul 'La Ronde' şi nu oricum, ci vor avea bilete VIP la masă", a mai spus Anna Maria Popa.