Conference League: Prima reacție a lui Dică după calificarea FCSB-ului

Tehnicianul Nicolae Dică a declarat, joi seară, după calificarea în grupele Conference League, că se poate spune că el este talismanul norocos al FCSB. Dică a fost ultimul antrenor care calificase echipa în grupele Europa League.

”E un moment important în cariera mea, dar să nu uităm că eu am mai dus această echipă în grupele Europa League cu câţiva ani în urmă.

Am început foarte bine, apoi am primit gol dintr-o greşeală, iar în repriza a doua am schimbat jocul şi am mai marcat două goluri. Trebuie să avem mai multă concentrare în faţa porţii. Toţi jucătorii au dat dovadă de o atitudine bună. Sunt mândru de aceşti jucători şi de faptul că îi antrenez.

Cred că sunt talismanul norocos al acestei echipe! Sunt un om norocos. Îmi doresc să facem şi în grupe meciuri bune! Vreau să mai aducem doi jucători, dar o să vedem. În grupe îmi doresc să jucăm cu echipe puternice, care să joace fotbal”, a declarat Nicolae Dică.

Formaţia FCSB s-a calificat, joi, în grupele Conference League, trecând în play-off de echipa norvegiană Viking, scor 3-1 în manşa secundă, disputată în deplasare. În tur, scorul a fost 2-1 pentru Viking.