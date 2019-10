Contre între Rădulescu și ministrul propus la Dezvoltare: 'Vă auziți ce spuneți? Chemați-l pe Benny Hill aici, că ăsta ne mai lipsește'

Marian Rădulescu (PSD) și Ion Ștefan (PNL), propus la Dezvoltare, au avut miercuri un schimb acid de replici pe tema vilei de 910 mp a liberalului. ”Suntem ca în filmele cu pitici.(...) Să vină Benny Hill”, a spus Rădulescu. ”Poate ați cumpărat un costum mai mare cu un număr?”, a întrebat Ștefan.

”În acea perioadă, când dvs spuneți că de ce nu am știut eu că trebuia să merg să înregistrez un proces verbal pentru finalizarea lucrărilor... Vorbim despre 19 ani. Poate fi pentru oricine... i se poate întâmpla în viață așa ceva. Aș vrea să înțelegeți că poate și dvs ați fost la magazin și ați cumpărat un costum mai mare cu un număr”, a spus Ion Ștefan, propus la Ministerul Dezvoltării, în timpul audierilor din comisii.

Deputatul Marian Rădulescu a spus că nu a cumpărat niciodată costume mai mari.

”Se mai întâmplă în viață. Apropo de suma pe care o datorez Primăriei Focșani, cred că e important ca primăria să-și îndeplinească atribuțiile și să emită acel document de impunere fiscală. După 19 ani de administrație PSD care a neglijat încasarea taxelor”, a replicat ministrul propus la Dezvoltare, conform Mediafax.

”Dvs vă auziți ce spuneți? Chemați-l pe Benny Hill aici, că ăsta ne mai lipsește. Schimbați Codul penal, că de acum încolo toată lumea când greșește își cere scuze, spune că primarul sau primari e vinovat și am terminat povestea, nu mai băgați oameni în pușcării. Ori sunteți mai presus decât legea, ori..... Dânsul spunea că nu știa ce suprafață are casa? Domnule, suntem ca în filmele cu pitici. (...) Numărul de familie îl cunoașteți, domnule, câți membri de familie aveți? Sau și aici greșiți?”, a adăugat Rădulescu.

Deputatul liberal a povestit, la începutul săptămânii, cum a ajuns în situația de a fi acuzat că nu și-a plătit impozitul pentru casă.

„Am început construcția casei în anii 2000, dar nu am mai realizat recepția lucrărilor, lucru pe care îl voi face cu celeritate. Este o situație despre care acum am aflat și voi întreprinde toate demersurile pentru a o remedia. Sunt un bun contribuabil la bugetul statului, în calitate de antreprenor am plătit taxe și impozite care însumează, numai pe ultimii cinci ani, 97.146.293 lei! Pe lângă acestea voi achita și sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuință, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă”, a subliniat Ștefan.