Cosmin Andreica are probleme în instanță! Sindicatul politistilor a pierdut un proces. Trebuie să renunțe la sintagma 'Europol'

Sindicatul polițiștilor „Europol”, una dintre cele mai vocale organizații sindicale din MAI, a pierdut procesul prin care era acuzat de încălcarea proprietății intelectuaale de către Agenția UE pentru Cooperare in Materie de Aplicare a Legii – Europol.

Președintele sindicatul, Cosmin Andreica, este obligat de instanță să renunțe la denumirea Europol si, de asemenea, să schimbe domeniul de internet, sindicateuropol.ro.

Decizia nu este definitivă

Sindicatul trebuie să platească si cheltuieli de judecată de peste 3.500 de euro. Decizia nu este definitivă.

”Solutia pe scurt: Respinge exceptia lipsei calitătii procesuale a pârâtei INCD -ICI Bucureşti, ca neîntemeiată. Admite acţiunea.

Obligă pe pârâţii Sindicatul Europol şi Andreică Cosmin la încetarea oricăror activităţi de încălcare a drepturilor de proprietate industrială aparţinând reclamantei, în orice formă în care s-ar realiza aceasta, în mod special prin oferirea de produse şi/ sau servicii sub denumirea "EUROPOL" sau a unei denumiri similare şi/ sau prin utilizarea denumirii "EUROPOL" sau a unei denumiri similare în cadrul activităţilor de publicitate, pe internet, prin intermediul presei, al numelor de domeniu, pe documente etc. precum şi să retragă din domeniul public şi să distrugă orice materiale/ produse/ referinţe la servicii care conţin sau sunt oferite publicului sub denumirea "EUROPOL" sau sub o denumire similară.

Obligă pârâta Sindicat Europol la îndeplinirea formalităţilor legale necesare pentru modificarea denumirii sale, astfel încât aceasta să nu mai conţină denumirea "EUROPOL" sau o denumire similară cu aceasta, în concordanţă cu petitul nr. 1 de mai sus, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. Anulează numele de domeniu sindicateuropol.ro deţinut de pârâtul Andreică Cosmin şi obliga pe paratul ICI Bucureşti, în temeiul art. 34 din Regulamentul de înregistrare al domeniilor şi subdomeniilor la operarea anulării; Obligă pe pârâţii Sindicat Europol şi Andreică Cosmin, în solidar, la publicarea pe cheltuiala lor a dispozitivului hotărârii pe platforma online a două publicaţii de circulaţie naţională.

Obliga pe pârâţii Sindicat Europol şi Andreică Cosmin la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 3560 de euro, echivalent în lei la data plăţii plus 300 de lei. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a V a Civilă. Pronunţată astăzi 04.03.2024 prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei instantei”, se precizează în sentință.