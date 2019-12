Cristiano Bergodi, antrenor FC Voluntari: Am făcut cel mai bun meci din acest an competițional

Antrenorul celor de la FC Voluntari, a declarat, sâmbătă, după înfrângerea suferită în fața Universității Craiova, scor 1-2, că elevii săi au făcut cel mai bun meci din acest sezon.

”Am făcut probabil cel mai bun meci din acest an competițional. În prima repriză am jucat foarte, foarte bine, am dominat jocul. Însă pe final am stricat totul. Am vorbit deja în vestiar, pentru că nu se pot lua două goluri de această manieră”, a spus Cristiano Bergodi la Look Plus.

”Am condus și astăzi, iar după am fost egalați și în final am pierdut. La golul lui Bălașa era diferit marcajul față de ceea ce le-am cerut eu fundașilor. După jocul pe care l-am prestat, există speranță, normal”, a mai spus tehnicianul.

În clasamentul Ligii 1, Universitatea Craiova se poziţionează pe locul 3, cu un total de 37 de puncte, iar FC Voluntari este ultima clasată, cu 8 puncte.