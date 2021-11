Criză FĂRĂ PRECEDENT: ZECI de furnizori de pe piața de gaze au RENUNȚAT să mai alimenteze clienții după plafonarea prețurilor

Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) vrea să modifice legislaţia, astfel încât marii furnizori să fie obligaţi să livreze gaze consumatorilor în regim de ultimă instanţă, pentru a nu exista niciun pericol în alimentarea cu gaze, a afirmat, miercuri, Claudiu Dumbrăveanu, director în cadrul ANRE. Potrivit acestuia, în ultimele două săptămâni, 31.000 de consumatori de gaze au trecut în regim de ultimă instanţă, după ce furnizorii lor au renunţat să le mai furnizeze gaze. Spre comparaţie, este de zece ori mai mult decât pe tot parcursul anului trecut.

"În acest context, ieri am pus in dezbatere publică un document care modifică regulile privind furnizarea de ultimă instanţă şi am impus o serie de condiţii, practic am mărit numărul furnizorilor de ultimă instanţă de la trei la cinci, iar cei cinci să aibă o cotă de piaţă de minimum 70%, menţinerea preţului timp de un an, nemodificarea preţului timp de trei luni şi alte condiţii. Până acum, participarea la piaţa de ultimă instanţă a furnizorilor a fost pe bază de voluntariat, dar în aceste condiţii vom folosi impunerea", a spus Dumbrăveanu, în cadrul conferinţei Focus Energetic.

El a explicat că ANRE are dreptul de a impune obligaţii de serviciu public, atât prin directivele europene, cât şi prin lege, pentru a nu fi periclitată alimentarea consumatorilor.

Întrebat dacă ia în calcul eventuale procese pe care le vor intenta furnizorii la adresa autorităţii de reglementare, întrucât, iniţial, participarea la această piaţă a fost voluntară şi acum devine obligatorie, Dumbrăveanu a răspuns: "Nu au motiv să ne dea în judecată, pentru că noi avem dreptul să facem asta, noi suntem relaxaţi din acest punct de vedere. Nu le îngrădim costurile, veniturile, nu impunem niciun fel de limită de preţ".

Când jurnaliştii i-au amintit că preţul de furnizare de ultimă instanţă este plafonat prin lege, Dumbrăveanu a arătat că acest plafon nu a fost instituit de ANRE, ci de Parlament.

"Nu comentez acest lucru, pentru că situaţia nu a fost generată de ANRE. Noi nu am agreat impunerea unor limite de preţ pentru FUI, a fost poziţia noastră şi în dezbaterile parlamentare", a precizat oficialul ANRE.

Engie România a notificat Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) la sfârşitul lunii octombrie cu privire la renunţarea la statutul de furnizor de ultimă instanţă, începând cu data de 15 decembrie 2021.

Potrivit unui răspuns al companiei, remis, marţi, la solicitarea AGERPRES, decizia de renunţare a fost luată având în vedere evoluţia fără precedent a preţurilor la gazele naturale şi contextul de incertitudine generată de imposibilitatea de a previziona din timp preluarea clienţilor acestor furnizori şi de a asigura pentru aceştia cantităţile necesare de gaze.

În decurs de doar două săptămâni, Engie România a preluat aproximativ 20.000 de clienţi din portofoliul a trei furnizori, care au renunţat la licenţa de furnizare de gaze naturale.

"Pe lângă efectele operaţionale generate de preluarea acestor clienţi, schema de sprijin recent intrată în vigoare creează dezechilibre financiare majore pentru companie. Mecanismul actual de plafonare prevăzut de Legea 259/2021 nu asigură recuperarea integrală a costurilor reale de achiziţie ale Engie România deoarece este luat în considerare preţul mediu de achiziţie aplicabil în perioada 1 aprilie 2021 - 31 martie 2022 şi nu preţul de piaţă la care achiziţionăm gazele", spun reprezentanţii companiei. Aceştia arată că înţeleg contextul dificil actual şi doresc să aibă o abordare prudentă şi responsabilă, care să asigure continuitatea alimentării cu gaze naturale a portofoliului Engie România, de 1,9 milioane de clienţi. "Engie România este în dialog permanent cu autorităţile de resort pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru definirea condiţiilor aplicabile furnizorilor de ultimă instanţă pentru toate părţile implicate şi în beneficiul clienţilor", se mai arată în răspunsul companiei.

Anterior, tot marţi, reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE) au afirmat, pentru AGERPRES, că furnizorii de gaze nu mai pot renunţa la licenţă dacă nu rezolvă mai întâi problema clienţilor lor.

"ANRE a modificat regulamentul de acordare a licenţelor, astfel încât furnizorii care solicită retragerea voluntară a licenţei trebuie mai întâi să rezolve problema clienţilor lor. Aceasta înseamnă că trebuie să-i notifice şi să le acorde timp să încheie contracte cu alţi furnizori. ANRE va aproba cererea de a renunţa la licenţă doar dacă este însoţită de dovada că toţi clienţii şi-au încheiat alte contracte", au precizat reprezentanţii ANRE. De asemenea, există şi situaţia în care unui furnizor i se retrage automat licenţa pentru că nu mai are contract cu Transgaz, însă, în acel caz, furnizorul îşi asumă plata unor dezechilibre în sistem.