Cruciada copiilor, o comedie cu Louis Garrel şi Laetitia Casta despre noile generaţii în faţa schimbărilor climatice, din 12 august în cinema

Prezentat la Cannes în secţiunea Cinema for the Climate, „Cruciada copiilor/ La Croisade", noul film al lui Louis Garrel, vorbeşte cu umor despre una dintre cele mai importante probleme cu care ne confruntăm: schimbările climatice şi lumea pe care o lăsăm generaţiilor următoare.

Regizorul şi actorul Louis Garrel, alături de partenera sa de viaţă, Laetitia Casta, şi Joseph Engel, actorii cu care a lucrat şi la lungmetrajul său anterior, „Un om fidel/ A Faithful Man” (2018), revine cu un film descris de reprezentanţii festivalului de la Cannes drept „O ficţiune în care copiii preiau iniţiativa pentru a proteja planeta. O poveste a anticipării, în egală măsură urgentă, amuzantă şi încântătoare. O poveste a înstrăinării adulţilor faţă de preocupările copiilor, care vor să-şi salveze viitorul”.

Abel (Louis Garrel), Marianne (Laetitia Casta) şi fiul lor Joseph, în vârstă de 13 ani, locuiesc în Paris. Existenţa lor cotidiană este zguduită atunci când Abel şi Marianne descoperă că Joseph a vândut în secret numeroase obiecte de valoare din casă. Ei află în curând că nu doar Joseph a făcut asta, ci mulţi alţi copii din întreaga lume, pentru a finanţa un misterios proiect verde în Africa. Misiunea lor este să salveze planeta.

Ideea filmului a venit de la Jean-Claude Carrière, scriitor, scenarist şi dramaturg, decedat în 2021, cu care Louis Garrel a lucrat şi la filmul său anterior, „Un om fidel”, şi alături de care a scris scenariul pentru „Cruciada copiilor”: „Eram cu Jean-Claude într-un avion care se întorcea de la New York, când mi-a spus că are o idee foarte bună pentru o scenă. Ajunşi în Paris, mi-a citit scena, care mai târziu avea să devină prima scenă a filmului. În fine, după ce mi-a citit-o, i-am zis „Dar nu e firesc” … copii pasionaţi de probleme de mediu? Mi s-a părut genul ăla de idee pe care adulţii o plantează în capul copiilor, m-a deranjat, nu părea natural. Evident, am vorbit despre asta cu prietenii, le-am citit scena, iar ei, ca şi mine, au spus că nu sună a ceva obişnuit. Jean-Claude s-a supărat puţin, era atât de sigur de el, de ideea lui. Trei luni mai târziu aveam să văd la televizor o adolescentă din Suedia care intrase în greva foamei. Ea a decis să ia atitudine, nemaiputând să suporte faptul că nimeni nu face nimic în ceea ce priveşte problemele de mediu. Era Greta Thunberg. L-am sunat pe Jean-Claude: „Te uiţi la TV?”, l-am întrebat. Încă nu văzuse ştirea. I-am zis că practic povestea imaginată de el se întâmplă”.

„Cruciada copiilor/ La Croisade” a fost scris şi filmat înainte de pandemie, cu excepţia unei singure scene, filmată în timpul primului lockdown. Pentru coloana sonoră a filmului, compozitorul Grégoire Hetzel a colaborat cu Orchestra Simfonică din Praga, cu sesiuni de lucru pe Zoom. Imaginea filmului este semnată de Julien Poupard, care a lucrat şi la „Divines” (r. Houda Benyamina, 2016) şi „Les Miserables” (r. Ladj Ly, 2019).

