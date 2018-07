Cum pregătesc o serie de ONG-uri încă din 2005 reeducarea 'progresistă' a părinților din România

“Deseori noile ideologii promovate in special in domeniul protecției copilului întâlnesc mentalități conservatoare, un sistem de valori ale familiei ce trebuie regândit in contextul unor informații noi cu privire la nevoile de dezvoltare ale copiilor”, aflăm din Strategia de Educație Parentală prin care se intenționează să se investească peste 70 de milioane de euro numai în primul an pentru reeducarea a peste 2.500.000 de părinți.

De aceea familia în societatea actuală are nevoie din ce în ce mai mult de SPRIJIN EXTERN pentru a se adapta acestor cerințe.... în condițiile în care părintii rămân atașați valorilor care s-au transmis tradițional, pe care le consideră ca fundamentând modele valide de relaționare intrafamiliară (în fapt, intrafamilială, sic!). Această din urmă atitudine este prezentă si in discursurile profesioniștilor care idealizează familia tradițională pe care o consideră o formă perfectă de organizare” – ni se mai spune în această strategie.

M-am întrebat, deja, pe ce bază îşi arogă Guvernul României calitatea de a decreta că viziunea conservatoare, creştină sau „tradiţionalistă” asupra familiei este rea, învechită şi trebuie abandonată şi că ar fi nevoie de o „nouă cultură familială”. În măsura în care Art. 29 alin 6 din Constituția României recunoaște părinţilor dreptul fundamental de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine, Art. 14 alineatul 3 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede dreptul părinţilor de a asigura educarea şi instruirea copiilor lor potrivit propriilor convingeri religioase, filosofice şi pedagogice, iar art. 2 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului prevede dreptul părinţilor de a asigura această educaţie conform convingerilor lor religioase şi filosofice. Așadar, această strategie încalcă dintru început Constituția României, Constituția Uniunii Europene, și Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului. Cât despre sintagma „SPRIJIN EXTERN” – dacă înlocuim cuvântul „sprijin” cu sinonimul potrivit, vom obține întreaga măsură a dimensiunii abuzive a acestei strategii. Sinonimul este „intervenție” sau „ingerință” – în spațiul privat al familiei și al conștiinței. Reeducarea după un model ideologic impus de Stat este o caracteristică a societăților abuzive și totalitare.

Între timp aflăm că această strategie se afla în laboratoarele unor organizații non-guvernamentale cu programe de parenting începând cu anul 2005, că au fost realizată o cercetare preliminară cu privire la nevoia de servicii de sprijin pentru părinți (care arată, evident, că este nevoie de un model familial nou, „dezvoltat”), că există o curriculă pentru părinți și copii care a fost dezvoltată de UNICEF și un manual care a fost deja publicat alături de MEN, că a fost rulat un program-pilot pe bani elvețieni, că au avut loc dezbateri locale organizate de UNICEF pe tema educației parentale, și că există deja o rețea de formatori pregătiți (iată, de pildă, lista pentru județul Iași). Așadar, experți din Ministerul Educației Naționale au urmat de câțiva ani alături de UNICEF, de Fundația Copiii Noștri, de FONPC și de HoltIS o serie de pași, iar acum suntem puși în fața unui fapt împlinit. Iată, ni se spune, noi am făcut tot ceea ce trebuia făcut, lumea este de acord, ce motive aveți să protestați? Cum, nu doriți o Strategie de parenting după model elvețian?

În centrul tuturor acestor acțiuni regăsim UNICEF, o organizație care promovează, pe lângă susținerea minorităților vulnerabile, o ideologie pronunțat progresistă – foarte asemănătoare, în fapt, cu ideologia din Strategia de educație parentală promovată de MEN. Printre programele UNICEF se numără promovarea educației sexuale bazate pe metode contraceptive de la cele mai fragede vârste, educație sexuală care este (și) un vehicul pentru ideologia genului; coborârea vârstei acordului pentru a întreține relații sexuale; „drepturi sexuale radicale” pentru copii; și legalizarea prostituției. Foarte amuzant este și limbajul folosit în unele dintre aceste documente; de pildă, un program este intitulat „disciplinarea pozitivă a copilului” – oare disciplina poate fi și negativă? (limbajul e, cum altfel, inspirat tot din documente UNICEF) Credeam, altfel, că însăși noțiunea de „disciplină” este negativă, conform viziunii unora dintre curentele (post)moderne de parenting.

Avem, în fapt, de-a face cu un proiect „cu dedicație” pentru o rețea de formatori deja existentă și agreată de UNICEF. Inițiatorii Strategiei – cine sunt ei? – au purtat până în prezent dezbateri care au inclus doar o anumită parte a societății civile (ca să nu spun: dezbateri în cercuri închise) înaintea de postarea documentului pe site-ul MEN; și au convins, cumva, Ministerul să și-o asume pe căi inexplicabile, din moment ce nu a fost făcută publică componența grupului de lucru. De ce nu vor „endorserii” documentului să fie cunoscuți, cu nume și prenume? Presimt că vom mai vorbi despre asta în curând.

Organizațiile interesate doresc, foarte probabil, o relansare a Strategiei de educație parentală. În forma ei actuală, o astfel de strategie nu poate să fie în nici un fel acceptată – de aceea este nevoie ca, în dezbaterea publică, vocile și argumentele celor care nu sunt de acord cu manipularea ideologică a conștiințelor noastre de către Stat și de către o anumită zonă a societății civile să fie clare și prezente. Am văzut adesea, în istoria recentă, astfel de „cai troieni” care, sub acoperirea unor obiective generoase („educație”, „progres”, „model elvețian”) au fost strecurate ideologii și viziuni despre lume care ne amintesc de ideologia sovietică și de propaganda comunistă . Statul nu are, în orice caz, dreptul de a ne impune opiniile sale, ci obligația de a le respecta și a le sluji pe ale noastre.

P.S.: În cazul că unele documente sau pagini de la aceste link-uri vor dispărea în următoarele zile – așa cum a dispărut recent Strategia de educație parentală de pe site-ul MEN – am salvat toate aceste documente în format PDF și le voi pune la dispoziție celor care mi le vor cere, via Facebook.