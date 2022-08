Cum vrea ANAF să îi prindă pe cei care fac comerț online și nu își declară veniturile. Fenomenul a explodat în pandemie

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat deja, în dezbatere publică, un formular electronic pe care companiile trebuie să îl completeze lunar. Potrivit experților, demersul ar putea stopa evaziunea fiscală din acest domeniu.

Lansat în dezbatere publică, Formularul 395 va furniza date esențiale despre expeditor și destinatar.

Bineînțeles că cele mai multe date pe care firmele de curierat le vor completa se referă la expeditor. Vorbim aici despre date referitoare la transport, valoarea produsului, nume, prenume, dar și codul de identificare fiscală.

Cu alte cuvinte, dovada prin care se atestă că persoana în cauză, vânzătorul, are o firmă și își declară veniturile, scrie știrileprotv.ro.

Persoanele luate în vizor de ANAF sunt persoanele fizice care fac comerț online atât pe platformele de anunțuri cât și pe rețelele sociale, însă nu sunt înregistrate fiscal.

Potrivit autorităților, formularul ajută la verificarea veniturilor obținute efectiv și cele declarate, astfel încât să combată faptele de evaziune fiscală.

”ANAF vrea să știe care sunt vânzătorii pe internet care încasează cash pentru bunurile vândute prin intermediul curierilor. Una este să îți faci curățenie în casă, în dulap, în haine și să vinzi sporadic câte un obiect, două. Alta este cei care au făcut un business din așa ceva pe persoană fizică. Am cumpărat flori de pe internet și nu am primit factură, am cumpărat ghivece, am cumpărat anumite bunuri și am văzut că nu sunt facturabile. Mici businessuri, mici activități financiare care nu sunt fiscalizate”. spune Valentina Saygo, analist fiscal.

Comerțul online a explodat în România în pandemie. Anul acesta va trece de 6,8 miliarde de euro, în creștere cu 18 la sută față de 2021, estimează analiștii.