Daniela Gyorfi a explodat la adresa femeilor care mint că nu se operează: Arați ca în Avatar! De la yoga se schimbă fața?

Daniela Gyorfi a izbucnit la adresa femeilor care se operează și mai apoi neagă. Gyorfi spune că multe din vedete își fac operații exagerate și mai apoi mint că fața li s-a schimbat de la yoga.

Gyorfi spune că nu s-a operat niciodată la față

„Uita-te la mine că nu am nicio operație la față. Am fost și în emisiuni și m-au pipăit. Mi-a căzut la un moment dat zgârciul de la nas și am avut o intervenție. Era o perioadă în care Alexandra Stan, săraca, luase bătaie și apărusem eu într-o imagine bandajată și lângă ea. Ce am făcut atunci, dragii mei. Mi-a spus un domn doctor că vrea să îmi scoată niște grăsime și îmi pune aici la cearcăne și m-am învinețit și eram așa cu ochii. Se mai întâmplă ( n.r. să te învinețești). Eu îmi fac botox, am și fire.

Medicul meu este din Timișoara și mă duc din când în când la el. Îmi fac tot felul de tratamente care trebuie făcute pentru că nu mai am 20 de ani și vreau să arăt bine. Mie nu îmi plac exagerările astea cu operațiile. Bine, de mine se spune că sunt cea mai operată, dar nu am nicio operație la față. Operațiile la față cred că sunt uneori exagerate, dar în rest sunt adepta schimbărilor. Orice, oricând. Să fie pe opulență, să fie mult. Exagerat are diferite valențe. Ce înseamnă exagerat? Dacă ție îți place când te uiți în oglindă cum arăți, de fapt despre asta este vorba.Este la modă să fii cât mai extravagantă, dar să nu arăți ca-n Avatar", a declarat Daniela Gyorfi pentru Cancan.