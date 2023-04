Daria are nevoie urgentă de ajutorul tău pentru a putea respira. Operația salvatoare costă 30.000 de euro

La 12 ani, Daria este țintuită într-un scaun cu rotile. Nu a mers niciodată, nu știe cum e să simți pământul ori iarba verde sub picioare. Nu știe cum e să alergi în parc ori să te joci de-a v-ați ascunselea. S-a născut cu probleme grave de sănătate, de la cifoscolioză toraco-lombară severă, la rinichi disfuncționali ori strabism. Viața micuței Daria e o luptă continuă pentru supraviețuite: luni petrecute în spital, zile de tratament și recuperare, operații multiple.

,,Draga mamei suferă de când a venit pe lume. Când eram însărcinată în 8 luni am aflat că o să nasc un copil cu hidrocefalie, dar de aici și până la calvarul care a urmat… Chiar în a doua zi de viață, medicii au dus-o în sala de operație pentru că fetița mea nu avea doar acumulări de lichid în cavitățile adânci din creier, ci și Spina Bifida, o malformație congenitală extrem de gravă care deși îndepărtată chirurgical împiedică pacientul să meargă. Am acceptat cu greu că puiul meu va fi țintuit pe viață într-un scaun cu rotile”, ne-a povestit vizibil afectată Iliana, mama Dariei.

Iar veștile negre au continuat. Când avea numai 2 ani, viața Dariei a fost pusă din nou în pericol.

,,Au apărut problemele cu rinichii. Medicii au constatat că rinichiul stâng funcționează doar la 20% din capacitatea normală. Am reușit să-i menținem funcția activă doar cu medicamente și prin montarea unui cateter urinar pe care trebuie să avem grijă să îl golim de 4 ori pe zi. Este o durere imensă într-un suflet de copil, dar și de mamă, pentru că nu poți decât să asiști neputincioasă la ce îți rezervă viața.”

Ca și cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, Daria este pusă astăzi în fața unei noi provocări, una care ar putea să o coste viața. Capacitatea pulmonară a fetiței este în acest moment sub 46%. Dacă nu e supusă urgent unei operații, Daria nu va mai putea respira. Din cauza problemelor la coloană, deformarea toraco-lombară a ajuns să pună extrem de multă presiune pe plămâni și să nu le mai permită să funcționeze normal.

O primă intervenție a fost făcută

,,În februarie, cu ajutorul Asociației Salvează o inimă am reușit să facem o primă intervenție chirurgicală, ce a durat nu mai puțin de 17 ore. Deși procedura s-a încheiat cu succes, medicii au decis că este nevoie de o a doua intervenție pentru a corecta complet deformarea coloanei. Atât pentru noi ca părinți, cât și pentru Daria este o perioadă foarte grea. Sunt zile în care suferă enorm că s-a născut bolnavă și nu poate să se joace ori să se plimbe ca alți copii. Eu o însoțesc pretutindeni, nu poate să se descurce singură. Este în clasa a V-a și îi place foarte mult la școală. Se înțelege foarte bine cu toți colegii, care o sprijină și o ajută atât cât pot ei. De obicei se integrează repede între copii, dar nu prea face ea primul pas. Visează să ajungă cântăreață și make-up artist. Dacă reușim să trecem cu bine și de a doua operație, va putea avea o viață normală, chiar dacă este într-un scaun rulant. Daria speră însă ca într-o zi să se inventeze ceva care să o ajute să meargă. Nouă nu ne rămâne decât să ne rugăm să se strângă cei 30.000 de euro necesari operației,” ne-a mărturisit Iliana.

Familia nu poate prea mult

Părinții Dariei Bratu nu își permit să strângă o asemenea sumă, mai ales când veniturile familiei abia depășesc 3.500 de lei. Mama fetei este singura care lucrează și pe lângă tratamentul Dariei, banii trebuie să îi ajungă și pentru cheltuielile zilnice. Tatăl copilei a avut de curând un accident și a fost în comă 3 săptămâni, iar acum este pensionat pe caz de boală.

,,Ne punem toată încrederea în comunitatea Salvează o inimă. Sunt oameni cu suflet mare. Am aflat de ei de la o altă mămică pe care am cunoscut-o într-un spital de recuperare. Și ea fusese ajutată de aceeași asociație. Așa am avut încredere să cerem și noi ajutorul. În plus, am văzut pe internet câte cazuri și-au găsit sprijinul aici,” ne-a mai scris Iliana Bratu.

Această fetiță nu își dorește decât să trăiască, iar banii pe care noi îi putem oferi sunt o investiție în viața ei. Donează și tu pentru Daria!

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/daria-bratu/

Vă rugăm să specificați în transferul bancar la detalii plată/mențiune: DARIA BRATU