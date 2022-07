De 19 ori mai mulţi şoferi depistaţi drogaţi în prima jumătate a anului faţă de 2021

Numărul persoanelor depistate la volan sub influenţa substanţelor psihoactive în prima jumătate a acestui an a crescut în judeţul Alba de 19 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor furnizate, la solicitarea AGERPRES, de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, potrivit Agerpres.

Astfel, dacă anul trecut, în primele 6 luni au fost depistate drogate la volan 4 persoane, anul acesta, numărul a fost de 76."În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au depistat, în trafic, 76 de persoane în legătură cu care, în urma testării cu aparatul Drogtest, a rezultat că erau sub influenţa substanţelor psihoactive. În primele 6 luni ale anului 2021, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba au depistat, în trafic, 4 persoane în legătură cu care, în urma testării cu aparatul Drogtest, a rezultat că erau sub influenţa substanţelor psihoactive", se arată în răspunsul dat AGERPRES de către purtătorul de cuvânt al IPJ Alba, comisar şef de poliţie, Luminiţa Prodan.Potrivit comunicatelor transmise de IPJ Alba în acest an, au existat perioade, mai ales la sfârşit de săptămână, când poliţiştii au depistat conducând la volan un număr mare de tineri aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive.Fenomenul poate fi catalogat ca unul mai mult decât îngrijorător, ţinând cont de statistici.