De ce medicul Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei? Răspunsul lui Nicolae Ciucă

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat luni, despre medicul Cătălin Cîrstoiu, candidat comun PSD-PNL la Primăria Capitalei, că cele două formațiuni îşi pun toată capacitatea astfel încât echipa pe care o vor anunţa să fie cea care va convinge bucureştenii că merită să fie votată.

Liderul PNL a fost întrebat dacă medicul Cătălin Cîrstoiu este un candidat compatibil cu electoratul ambelor partide, PSD şi PNL sau voturile se vor duce spre Nicuşor Dan.

„Încă nu avem o concluzie, vom avea o coaliţie în această după-amiază. În coaliţie am discutat, încă de la început, că avem nevoie de un proiect pentru Bucureşti şi de o echipă. Ca atare, că va fi domnul doctor (Cătălin Cîrstoiu - n.r.), că vom avea şi parte din echipa dumnealui cu care se va angaja în această campanie electorală, vom decide în această după-amiază. Important este (...) să venim cu decizia în care credem cu toţii şi pe care o considerăm că va fi cât se poate de eficientă pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni. Am discutat că avem nevoie de un candidat comun, de o susţinere comună pe un proiect comun”, a precizat Nicolae Ciucă, la Senat.



El a arătat că PNL şi PSD "au nevoie de o persoană care de-a lungul activităţii profesionale să fi avut o experienţă administrativă, care să coaguleze o echipă şi din echipa respectivă să facă parte oameni care ştiu ce presupune proiectul pentru următorii patru ani la Primăria Capitalei".



„Este nevoie ca această echipă să vină cu planul credibil şi să înceapă să producă noi proiecte pe care bucureştenii le aşteaptă. Astăzi anunţăm candidatul. Din sondajele care au fost rezultă că doctorul Cîrstoiu are un anumit grad de notorietate şi sunt convins că toată lumea a auzit de Spitalul Universitar şi de managementul de la Spitalul Universitar”, a adăugat Ciucă.



Liderul PNL a menţionat că managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Cătălin Cîrstoiu, nu a fost inclus în sondajele PNL, dar a evidenţiat că medicul are şanse să obţină un rezultat bun la Primăria Capitalei fiind susţinut de ambele partide.



Întrebat dacă medicul Cîrstoiu are şanse să obţină un rezultat mai bun decât Cristian Popescu Piedone, Nicolae Ciucă a răspuns: „Susţinut de cele două partide, da. Singur, nu”.



Potrivit lui Ciucă, liberalul Sebastian Burduja este un candidat „foarte bun pentru Sectorul 1”.



„Sondajele făcute l-au recomandat ca fiind acea persoană care îi poate reprezenta pe bucureşteni în Primăria Sectorului 1. (...) Vom mai analiza cifrele şi, în urma discuţiilor din partid, vom lua o decizie", a punctat preşedintele PNL.