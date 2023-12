Despărțire șoc în showbiz: 'Regina Crăciunului' și iubitul tinerel s-au despărțit după 7 ani de relație

Mariah Carey a rămas singură de Crăciun, după ce relația cu iubitul tinerel, Bryan Tanaka, a ajuns la final. Au fost împreună timp de 7 ani, însă diferența de vârstă dintre ei și-a spus cuvântul.

Mariah Carey și iubitul ei, Bryan Tanaka, s-au despărțit pentru că el își dorea copii, spune o sursă în exclusivitate pentru Page Six. Se pare că diferența de vârstă de 14 ani a jucat un rol important în povestea lor de dragoste, Bryan Tanaka, în vârstă de 40 de ani, dorea lucruri diferite față de Mariah Carey care are 54 de ani, potrivit libertatea.ro.

„El vrea să aibă o familie. Ea nu mai vrea asta”, spune sursa.

Mariah Carey împarte cu fostul ei soț, Nick Cannon, gemenii Moroccan și Monroe, în vârstă de 12 ani. Bryan Tanaka, pe de altă parte, nu are copii și își dorește acest lucru.

Cei doi au fost împreună timp de șapte ani și pare că povestea lor de dragoste a ajuns la final chiar înainte de sărbători. Semnele despărțirii au fost evidente în această săptămână când „Regina Crăciunului” a plecat singură în călătoria ei anuală la Aspen, Colorado.

Bryan Tanaka a lipsit și din turneul „Merry Christmas One and All!”, care a început în noiembrie la Yaamava Resort & Casino din Highland, California.

„Vrea să înceapă să aibă propria lui viață”

Iubitul tinerel al celebrei cântărețe a lucrat ca dansator cu Mariah Carey începând din anul 2006 și au început să se întâlnească 10 ani mai târziu, în 2016.

„Vrea să înceapă să aibă propria lui viață”, a declarat o altă sursă despre despărțirea celor doi pentru sursa Page Six.

Mariah Carey a alimentat și mai mult speculațiile potrivit cărora relația s-a încheiat atunci când a declarat pentru People, la începutul acestei luni, că a avut un an greu. „Am așteptat cu nerăbdare acest Crăciun, cam tot anul. Încă de anul trecut – pentru că anul trecut nu a fost cel mai grozav”, a spus cântăreața.

„Le sunt recunoscătoare pentru tot, dar nu a fost cea mai distractivă versiune a Crăciunului pentru mine”. De asemenea, Mariah Carey a promis să se „distreze” în timpul sezonului de sărbători din 2023 „indiferent de situație”.

Câștigătoarea premiului Grammy și iubitul ei, Bryan Tanaka, au fost văzuți ultima dată împreună în timpul zilei de naștere a acesteia, în martie. Mariah Carey s-a mai despărțit o dată de Bryan Tanaka în anul 2017, dar au sfârșit prin a se împăca rapid.

Page Six Style a relatat miercuri că Mariah Carey a fost văzută singură în Aspen într-o jachetă pufoasă albă Prada (2.500 de dolari) și o fustă scurtă evazată, cu colanți albi transparenți și cizme Giuseppe Zanotti (1.795 de dolari).

Povestea tristă din spatele cântecului „All I Want for Christmas is You”

Cântăreața Mariah Carey a povestit, în cadrul unui documentar pentru Amazon Music, cum erau sărbătorile de iarnă în familia sa, pe vremea copilăriei și cum a ajuns să scrie melodia de Crăciun care ascultată de milioane de oameni din întreaga lume în perioada sărbătorilor de iarnă.

În spatele hitului „All I Want for Christmas is You” se ascunde o poveste tristă. Artista a mărturisit că Crăciunul nu era prea fericit în familia ei când era copil.

„Dintotdeauna mi-am dorit ca Crăciunul să fie perfect, dar am avut o familie disfuncțională, care îl strica în fiecare an”, a afirmat vedeta.

Pentru ca Mariah să nu observe lipsa cadourilor, mama sa făcea eforturi să aducă un pic din spiritul sărbătorilor în casa lor.

„Mama încerca să fie atmosfera de Crăciun, dar nu aveam bani, așa că împacheta fructe sau ce mai găsea prin casă drept cadou”, a mai spus artista în cadrul documentarului pentru Amazon Music.

„Mi-am spus că atunci când voi fi mare n-o să mai permit niciodată să se întâmple asta, în fiecare an voi avea un Crăciun minunat”, a adăugat ea. Mariah Carey a explicat că a scris melodia „All I Want for Christmas is You” foarte repede și că acest cântec o face să se simtă fericită de Crăciun.

„Sărbătorile de iarnă sunt speciale pentru mine. Nu are legătură cu cadourile, ci cu starea de optimism pe care ți-o dă Crăciunul. Pe asta m-am bazat atunci când am scris «All I Want for Christmas is You», o melodie care mă face să mă simt fericită de Crăciun”, a afirmat Mariah Carey.