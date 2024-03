Dîncu, despre candidatura comună PNL-PSD la europarlamentare: Este un ajutor pe care ni-l dăm nouă înşine, pentru că avem nevoie de un partener puternic

Sociologul Vasile Dîncu, unul dintre liderii PSD, explică decizia partidului de a face listă comună cu PNL susţinând că aceasta nu ”ajută” PNL, ci este un ajutor pe care social-democraţii şi-l dau, prin faptul că vor avea ”un partener puternic” după alegerile din acest an.

”Eu nu am spus niciodată, i-am auzit pe unii colegi şi opinia publică spunând asta (că lista comună pentru alegerile europarlamentare este un ajutor dat de PSD celor de la PNL – n.r.). Eu nu sunt de acord. Sunt de acord că, poate, în acest moment este un credit pe care îl dăm colegilor noştri de la PNL, dar este un ajutor pe care ni-l dăm nouă înşine, pentru că, în toamnă, atunci când va trebui să facem Guvernul, să facem un nou parlament, atunci avem nevoie de un partener şi avem nevoie de un partener puternic. Noi nu avem cu cine cu altcineva să facem o coaliţie. Nu suntem atât de utopici încât să credem că vom face 51% PSD-ul singur sau singur cu minorităţile, cu UDMR-ul. Nu avem cum şi atunci ne consolidăm, în acest moment, partenerul nostru”, a explicat, joi seară, la Digi 24, Vasile Dâncu.

El a spus că PSD a mai trecut prin situaţii în care a câştigat alegerile, dar nu vrea să se afle în situaţia în care este primul partid ca procent după alegeri, însă nu formează Guvernul.

”Noi am păţit-o, cei de la PSD. Noi am câştigat alegerile, de vreo 20 de ani am fost pe primul loc la alegerile generale şi nu am făcut Guvernul. (...) Încercăm să facem un proiect strategic, un fel de gândire cu premeditare, ca să spun aşa, în politică. Nu se merge numai pe instinctul de câştigător şi instinctul trebuie să câştigi alegerile şi să-i omori pe toţi. Nu! Haideţi să încercăm împreună să-i sprijinim pe colegii noştri liberali, dacă este vorba de un sprijin, şi să mergem împreună pentru că facem pentru România şi pentru noi înşine şi pentru noi, ca partid”, a adăugat el.

În ceea ce priveşte lista pentru alegerile europarlamentare, Dîncu a spuse că, probabil pe primele 18 locuri, vor fi 10 candidaţi de la PSD şi opt din partea PNL.