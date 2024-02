Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Ploiești explică paradoxul dintre nevoia de sânge și cozile de donatori

Directorul Centrului de Transfuzie Sanguină din Ploieşti, Georgeta Hanganu, a explicat, joi seară, de ce se spune că este nevoie de sânge, iar în acelaşi timp în unele centre de transfuzie sunt cozi de donatori. Medicul a povestit că sunt operaţii de transplant pentru care este nevoie de sânge sau de componente sanguine de la zeci de pacienţi, dar sunt şi bolnavi cu boli hematologice care, pentru o cură de citostatice, au nevoie de componente de sânge de la şase donatori.

”Am avut multe situaţii tragico-comice, dramatice şi comice în acelaşi timp, când oameni care vin la donare, care m-au văzut de-a lungul anilor în emisiuni spunând că este mereu nevoie de sânge, că trebuie oamenii să doneze, că nu avem suficient au rămas contrariaţi văzând, când au intrat pe sala de aşteptare a Centrului de Transfuzie Sanguină Ploieşti, că era multă lume şi era aglomeraţie. Am avut odată, chiar, un tânăr care m-a căutat şi mi-a spus: «v-am văzut aseară la televizor, aţi spus că nu este suficient sânge, am venit acum şi trebuie să stau la coadă. De ce vă trebuie atât sânge şi ce faceţi cu el?». Şi atunci am ţinut o mică lecţie care a fost urmărită de toată lumea: gândindu-ne că, la un transplant hepatic, pot să se consume la un pacient, pentru transplant, până la 60 de componente sanguine, asta înseamnă că în spatele acelui ficat există 60 de oameni care au întins mâna să doneze sânge ca acel pacient să poată suporta acel transplant de ficat”, a afirmat medicul Georgeta Hanganu, joi seară, la Medika Tv.

Medicul a dat, de asemenea, ca exemplu cazurile de pacienţi care au boli hematologice şi care, în timpul tratamentului cu citostatice, trebuie să primească concentrat trombocitar, doza terapeutică pentru o singur zi fiind de la şase donatori.

”Deci oamenii se întreabă: «e aglomerat şi totuşi ziceţi că nu aveţi suficient sânge. Am un prieten în spital şi mi s-a spus că nu este suficient sânge”. Vi s-a spus adevărul!”, a adăugat medicul, explicând că sunt grupe rare de sânge sau pacienţi cu afecţiuni care necesită cantităţi mare de sânge sau componente din sânge.