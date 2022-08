Ecologiștii vor o listă de remaniați cât mai mare: Alexandru Rafila și Virgil Popescu ar încăpea cu siguranță!

”Analiza remanierii trebuie sa aiba la baza legatura apropiata dintre PSD, PNL si UDMR. Nu intamplator vorbim astazi despre cate un remaniat din fratia celor trei partide. Pare o culpa impartita la trei. Ca sa nu se supere nimeni. Dar asta era inainte sa gafeze Rafila. Lista neagra ii mai cuprinde si pe altii. L-au aruncat astazi si pe ministrul Educației in malaxorul dezbaterii, Campeanu avand un rol pe speță doctoratului premierului Ciuca.”, susține președintele PER, Dănuț Pop, într-un comunicat remis presei.

”Criteriul neperformantei ar trebui sa stea la baza acestei evaluari si de departe, Virgil Popescu, ministrul Energiei, este fruntaș la acest capitol! De la UDMR îl vor sacrificat pe Novak, ministrul Tineretului si Sportului, gafeur de succes si pe buna dreptate, fara a minimiza importanta ministerului. Deși, din cauza atitudinii udmeristilor, dupa episodul de la Tusnad, si doar din acest motiv, ar trebui sa fie inlaturati de la guvernare pentru ca nu au fost verticali in fata romanilor. Le datorau o poziționare dar au transmis ignoranță si aroganta! Sigur că rolul UDMR este de a asigura un echilibru intre PNL si PSD, fiind partidul neutru care detine unul dintre ministerele cele mai importante, acela al Dezvoltării, este amanta cooperantă a cuplului politic PSD- PNL.

Va fi interesant de urmarit pe cine vor schimba, pentru ca este vorba, in realitate, de raportul de putere din cadrul coaliției dar si de obedienta ministrilor, deci, nu de performantele lor. Stim cu totii ca in Romania coalitiile nu rezista prea mult, neexistand aceasta cultura politică de cooperare in beneficiul romanilor. Isi fura caciula unii altora si-si dau teste de fidelitate. Este clar ca nu vor sa plece de la ciolan pana in alegeri deci, vom vedea dupa cum isi vor imparti ministerele daca au inteles ceva din coalitiile trecute. Vor pune macar acum, romanii pe primul loc, in plina criza?”, a încheiat Dănuț Pop, Preşedinte PER,