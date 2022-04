Economia Moldovei va intra în recesiune (raport Banca Mondială)

Pe fondul războiului, Banca Mondială reduce puternic estimarea de creştere a PIB în 2022, la 1,9%. Instituția a majorat în schimb creşterea PIB din 2023 la 4,1%, de la estimarea de 3,8% din ianuarie.

Pe plan regional, raportul estimează că economia Ucrainei se va contracta probabil cu 45,1% în acest an, în condiţiile în care invazia Rusiei a închis companii, a redus exporturile şi a făcut imposibilă activitatea economică în zone mari ale ţării, transmite Știri.md cu referire la bani.md.

De asemenea, Banca Mondială a prognozat că PIB-ul Rusiei în 2022 va scădea cu 11,2% din cauza sancţiunilor impuse de Statele Unite şi aliaţii săi occidentali asupra băncilor, întreprinderilor de stat şi altor instituţii din Rusia.

Raportul „War in the Region” apreciază că regiunea Europei de Est, care cuprinde Ucraina, Belarus şi Moldova, ar urma să înregistreze o contracţie a PIB-ului de 30,7% în acest an, din cauza şocurilor provocate de război şi a întreruperii comerţului. Estimările Băncii Mondiale arată că economia Moldovei va scădea cu 0,4%, în timp ce a Belarusului – cu 6,5%, iar a Kârgâzstanului – cu 5%

În 2022, creşterea în regiunea Europei Centrale, care cuprinde Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Polonia şi România, va fi redusă la 3,5%, de la 4,7% anterior, din cauza afluxului de refugiaţi, a creşterii preţurilor materiilor prime şi a deteriorării încrederii care afectează cererea.

Banca Mondială a declarat că războiul a făcut imposibilă activitatea economică în multe zone şi întrerupe lucrările agricole.

Estimările privind pagubele infrastructurii, care depăşeau 100 de miliarde de dolari până la începutul lunii martie – aproximativ două treimi din PIB-ul Ucrainei din 2019 – sunt mult depăşite „deoarece războiul a continuat şi a provocat daune suplimentare”.

Banca a precizat că estimarea de contracţie de 45,1% exclude impactul distrugerii infrastructurii fizice.

Banca Mondială a declarat că amploarea contracţiei din Ucraina este „supusă unui grad ridicat de incertitudine” legată de durata şi intensitatea războiului.

Un scenariu negativ din raport, care reflectă şocuri suplimentare ale preţurilor la mărfuri şi o pierdere a încrederii pe piaţa financiară declanşată de o escaladare a războiului, ar putea duce la o contracţie de 75% a PIB-ului Ucrainei şi de 20% a producţiei Rusiei.